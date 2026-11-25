o projeto vai transformar espaços públicos da cidade em ambientes iluminados e com atrações culturais gratuitas - Divulgação / Sesc RJ

o projeto vai transformar espaços públicos da cidade em ambientes iluminados e com atrações culturais gratuitasDivulgação / Sesc RJ

Publicado 25/11/2026 11:58

Teresópolis recebe, a partir desta quinta-feira (26), a programação do Natal Sesc RJ 2026 . Com o tema “Vem viver + presente”, o projeto vai transformar espaços públicos da cidade em ambientes iluminados e com atrações culturais gratuitas. A abertura será marcada por um cortejo da Fanfarra Circodélica, seguido da inauguração da decoração natalina na Praça Olímpica, onde também funcionará a Casa do Papai Noel.



A programação começa às 15h, com a apresentação da Fanfarra Circodélica, formada por artistas da Trupe Família Clou. A atração combina elementos do universo circense com a temática natalina e percorrerá as ruas Delfim Moreira e Francisco Sá, na região da Calçada da Fama, seguindo até a Praça Olímpica (Praça Luís de Camões). No local, das 16h às 20h, o Papai Noel estará disponível para receber as crianças e seus familiares. LEIA MAIS: Teresópolis inaugura iluminação e decoração de Natal no dia 6 de dezembro A programação começa às 15h, com a apresentação da Fanfarra Circodélica, formada por artistas da Trupe Família Clou. A atração combina elementos do universo circense com a temática natalina e percorrerá as ruas Delfim Moreira e Francisco Sá, na região da Calçada da Fama, seguindo até a Praça Olímpica (Praça Luís de Camões). No local, das 16h às 20h, o Papai Noel estará disponível para receber as crianças e seus familiares. Às 18h, será inaugurada a decoração, com elementos instagramáveis e iluminação especial das árvores da praça, criando um cenário para visitação e registros fotográficos.



Outra atração do Natal Sesc RJ em Teresópolis será a projeção mapeada na fachada da Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila, na Praça Baltazar da Silveira. As exibições estão programadas para os dias 4, 5 e 6 de dezembro, sempre às 20h. A técnica utiliza recursos audiovisuais para projetar imagens e animações sobre a arquitetura do prédio.

"Mais uma vez Teresópolis agradecer à Fecomércio-RJ essa programação tão especial. Iniciativas como o Natal Sesc RJ vão muito além da decoração e das atrações: elas criam momentos de convivência, fortalecem o vínculo das famílias com a cidade e proporcionam experiências que movimentam o comércio, o turismo e a economia local. É uma oportunidade de valorizar nossos espaços públicos, atrair visitantes e oferecer à população uma programação gratuita e de qualidade”, destaca o presidente do Sincomércio de Teresópolis, Igor Edelstein. Natal em 44 localidades do estado



“Queremos levar a alegria e a energia do Natal a todas as regiões do estado, com uma programação que valoriza as cidades e reúne as pessoas em torno dessa celebração tão especial. Além de movimentar o comércio, o turismo e a economia local, o Natal Sesc RJ é um convite à convivência, ao encontro entre famílias, amigos e comunidades”, afirma Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.



A programação se estenderá até o início de janeiro de 2027, com atividades nas regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde, Norte, Noroeste e Sul Fluminense. Todas as atrações são gratuitas e contam com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista.



A agenda completa, com datas e atividades em cada localidade, será disponibilizada no site oficial do projeto:



Serviço



Natal Sesc RJ 2026 – Teresópolis



26 de novembro (quinta-feira)



15h: cortejo da Fanfarra Circodélica, pelas ruas Delfim Moreira e Francisco Sá, até a Praça Olímpica.



16h às 20h: Casa do Papai Noel.



18h: inauguração da decoração, com elementos instagramáveis e iluminação das árvores.



Local: Praça Olímpica (Praça Luís de Camões).



4, 5 e 6 de dezembro



20h: exibição de projeção mapeada na fachada da Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila, na Praça Baltazar da Silveira.



Entrada gratuita.



Mais informações: www.natalsesc.com.br Em 2026, o Natal Sesc RJ levará a programação a 44 localidades do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa inclui árvores natalinas, espaços decorados e instagramáveis, visitas do Papai Noel, apresentações musicais, fanfarras e cortejos. Além da programação cultural, o projeto também busca movimentar o comércio, o turismo e a economia dos municípios participantes.“Queremos levar a alegria e a energia do Natal a todas as regiões do estado, com uma programação que valoriza as cidades e reúne as pessoas em torno dessa celebração tão especial. Além de movimentar o comércio, o turismo e a economia local, o Natal Sesc RJ é um convite à convivência, ao encontro entre famílias, amigos e comunidades”, afirma Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.A programação se estenderá até o início de janeiro de 2027, com atividades nas regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde, Norte, Noroeste e Sul Fluminense. Todas as atrações são gratuitas e contam com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista.A agenda completa, com datas e atividades em cada localidade, será disponibilizada no site oficial do projeto: www.sescrio.org.br/natalsesc Natal Sesc RJ 2026 – Teresópolis26 de novembro (quinta-feira)15h: cortejo da Fanfarra Circodélica, pelas ruas Delfim Moreira e Francisco Sá, até a Praça Olímpica.16h às 20h: Casa do Papai Noel.18h: inauguração da decoração, com elementos instagramáveis e iluminação das árvores.Local: Praça Olímpica (Praça Luís de Camões).4, 5 e 6 de dezembro20h: exibição de projeção mapeada na fachada da Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila, na Praça Baltazar da Silveira.Entrada gratuita.Mais informações: www.natalsesc.com.br

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