o projeto vai transformar espaços públicos da cidade em ambientes iluminados e com atrações culturais gratuitasDivulgação / Sesc RJ
A programação começa às 15h, com a apresentação da Fanfarra Circodélica, formada por artistas da Trupe Família Clou. A atração combina elementos do universo circense com a temática natalina e percorrerá as ruas Delfim Moreira e Francisco Sá, na região da Calçada da Fama, seguindo até a Praça Olímpica (Praça Luís de Camões). No local, das 16h às 20h, o Papai Noel estará disponível para receber as crianças e seus familiares.
Outra atração do Natal Sesc RJ em Teresópolis será a projeção mapeada na fachada da Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila, na Praça Baltazar da Silveira. As exibições estão programadas para os dias 4, 5 e 6 de dezembro, sempre às 20h. A técnica utiliza recursos audiovisuais para projetar imagens e animações sobre a arquitetura do prédio.
Natal em 44 localidades do estado
“Queremos levar a alegria e a energia do Natal a todas as regiões do estado, com uma programação que valoriza as cidades e reúne as pessoas em torno dessa celebração tão especial. Além de movimentar o comércio, o turismo e a economia local, o Natal Sesc RJ é um convite à convivência, ao encontro entre famílias, amigos e comunidades”, afirma Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.
A programação se estenderá até o início de janeiro de 2027, com atividades nas regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde, Norte, Noroeste e Sul Fluminense. Todas as atrações são gratuitas e contam com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista.
A agenda completa, com datas e atividades em cada localidade, será disponibilizada no site oficial do projeto: www.sescrio.org.br/natalsesc.
Serviço
Natal Sesc RJ 2026 – Teresópolis
26 de novembro (quinta-feira)
15h: cortejo da Fanfarra Circodélica, pelas ruas Delfim Moreira e Francisco Sá, até a Praça Olímpica.
16h às 20h: Casa do Papai Noel.
18h: inauguração da decoração, com elementos instagramáveis e iluminação das árvores.
Local: Praça Olímpica (Praça Luís de Camões).
4, 5 e 6 de dezembro
20h: exibição de projeção mapeada na fachada da Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila, na Praça Baltazar da Silveira.
Entrada gratuita.
Mais informações: www.natalsesc.com.br
Natal Sesc em Teresópolis começa dia 26 com cortejo e Casa do Papai Noel
Decoração será inaugurada na Praça Olímpica; Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila terá projeção mapeada de 4 e 6 de dezembro
Sine Teresópolis oferece 182 vagas de emprego em mais de 30 funções
Oportunidades incluem postos para profissionais com experiência, candidatos sem experiência e pessoas com deficiência; inscrições até 4 de dezembro
Justiça determina regularização do Portal da Transparência municipal
Decisão aponta descumprimento de acordo firmado com o MPs e atribui multa de R$ 920 mil ao município
Teresópolis terá novo canal de televisão pública digital gratuita
Moradores poderão ter acesso à programação da TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde e Canal Gov no novo canal 28
TCE-RJ cobra explicações sobre pátio e leilões de veículos
Tribunal questiona contratação de empresa, continuidade dos serviços após vencimento de contrato e modelo adotado pela Prefeitura de Teresópolis
Chuva forte provoca deslizamentos, queda de árvore e danos em imóveis
Teresópolis passou para Estágio de Atenção devido aos acumulados de novembro e à previsão de mais temporais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.