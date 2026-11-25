Na região central, a velocidade máxima permitida será de 50 km/h, de acordo com a classificação de risco de cada trecho.Jannaina Costa
Segundo a Secretaria, a medida faz parte das ações para reforçar a segurança no trânsito, reduzir o número de acidentes e ampliar a proteção de motoristas e pedestres. Na região central, principalmente na Reta, a velocidade máxima permitida será de 50 km/h, de acordo com a classificação de risco de cada trecho.
Além da fiscalização de velocidade, os equipamentos contam com câmeras de monitoramento e vigilância. De acordo com a Prefeitura, a tecnologia permite registrar informações como horários, placas e deslocamentos de veículos, dados que poderão auxiliar as forças de segurança em investigações policiais.
Oito pontos de fiscalização
A fiscalização também contará com equipamentos na Rua Tenente Luís Meirelles, nº 600, próximo ao Mercado Rio Sul; na Estrada Wenceslau José de Medeiros, nº 119, próximo à entrada do Cemitério Municipal, e no nº 1.174, no acesso ao município pelo bairro da Prata; além da Avenida Delfim Moreira, nas proximidades do Unifeso.
Multas e pontuação na CNH
Em relação às multas, o valor e a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) variam conforme a velocidade registrada pelo radar, conforme o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Considerando o limite de 50 km/h, o motorista flagrado a até 60 km/h, após o desconto da margem de tolerância, comete infração média, sujeita à multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira. Para velocidades entre 61 km/h e 75 km/h, a infração é grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos. Já quem for flagrado a partir de 76 km/h comete infração gravíssima, com multa de R$ 880,41, sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.
A Prefeitura informou que os radares têm como objetivo contribuir para a segurança viária e a prevenção de acidentes.
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