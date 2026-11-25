Na região central, a velocidade máxima permitida será de 50 km/h, de acordo com a classificação de risco de cada trecho. - Jannaina Costa

Na região central, a velocidade máxima permitida será de 50 km/h, de acordo com a classificação de risco de cada trecho.Jannaina Costa

Publicado 25/11/2026 12:36

Depois de um longo período de testes, radares de fiscalização eletrônica instalados em Teresópolis começam a registrar infrações por excesso de velocidade a partir do dia 15 de dezembro. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade nesta quarta-feira (24). Ao todo, a Prefeitura informou sete pontos de fiscalização, distribuídos por diferentes regiões do município.





Segundo a Secretaria, a medida faz parte das ações para reforçar a segurança no trânsito, reduzir o número de acidentes e ampliar a proteção de motoristas e pedestres. Na região central, principalmente na Reta, a velocidade máxima permitida será de 50 km/h, de acordo com a classificação de risco de cada trecho.



Além da fiscalização de velocidade, os equipamentos contam com câmeras de monitoramento e vigilância. De acordo com a Prefeitura, a tecnologia permite registrar informações como horários, placas e deslocamentos de veículos, dados que poderão auxiliar as forças de segurança em investigações policiais.

LEIA MAIS: Radar registra veículo a mais de 100 km/h no centro de Teresópolis Segundo a Secretaria, a medida faz parte das ações para reforçar a segurança no trânsito, reduzir o número de acidentes e ampliar a proteção de motoristas e pedestres. Na região central, principalmente na Reta, a velocidade máxima permitida será de 50 km/h, de acordo com a classificação de risco de cada trecho.Além da fiscalização de velocidade, os equipamentos contam com câmeras de monitoramento e vigilância. De acordo com a Prefeitura, a tecnologia permite registrar informações como horários, placas e deslocamentos de veículos, dados que poderão auxiliar as forças de segurança em investigações policiais.

Oito pontos de fiscalização

Os oito pontos de instalação dos radares estão distribuídos por diferentes regiões de Teresópolis. Os equipamentos foram instalados na Avenida Rotariana, nº 891, no acesso ao município pelo Soberbo; na Avenida Oliveira Botelho, nº 1.004, no Alto, próximo à entrada da Granja Guarani; e em dois trechos da Avenida Feliciano Sodré (Reta): no nº 848, na altura da antiga CEDAE, e no nº 171, próximo à agência do Banco do Brasil.



A fiscalização também contará com equipamentos na Rua Tenente Luís Meirelles, nº 600, próximo ao Mercado Rio Sul; na Estrada Wenceslau José de Medeiros, nº 119, próximo à entrada do Cemitério Municipal, e no nº 1.174, no acesso ao município pelo bairro da Prata; além da Avenida Delfim Moreira, nas proximidades do Unifeso.





Multas e pontuação na CNH

Em relação às multas, o valor e a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) variam conforme a velocidade registrada pelo radar, conforme o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Considerando o limite de 50 km/h, o motorista flagrado a até 60 km/h, após o desconto da margem de tolerância, comete infração média, sujeita à multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira. Para velocidades entre 61 km/h e 75 km/h, a infração é grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos. Já quem for flagrado a partir de 76 km/h comete infração gravíssima, com multa de R$ 880,41, sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.



A Prefeitura informou que os radares têm como objetivo contribuir para a segurança viária e a prevenção de acidentes.