Local terá Decoração de Natal especial - Reprodução / IG

Local terá Decoração de Natal especialReprodução / IG

Publicado 27/11/2026 10:50

O clima de Natal vai tomar conta do comércio dp centro de Teresópolis neste sábado (28), com a chegada do Papai Noel. A programação começa às 14h, na Praça Santa Teresa, de onde o bom velhinho seguirá em direção à Galeria Teresópolis, pela entrada da Calçada da Fama. A chegada ao espaço está prevista para as 15h.

A iniciativa marca o início das atividades natalinas preparadas para receber moradores e visitantes, especialmente as famílias que circulam pelo comércio da cidade neste período de fim de ano.



Na Galeria, o público poderá aproveitar uma programação especial, com atrações voltadas principalmente para as crianças. Entre os destaques estão a Sala do Papai Noel, a atividade “Histórias que Moram Aqui”, a Árvore de Natal, o Correio do Papai Noel, uma Caixa de Presente Instagramável e um presépio.



A iniciativa faz parte do projeto Natal Encantado, realizado em parceria com uma construtora local. A proposta é criar uma ambientação especial durante o período natalino, com decoração temática e adesivação que conta histórias de famílias em seus lares na época do Natal.

Para Lucas Guimarães, empreendedor e síndico da Galeria, a proposta vai além de movimentar o espaço comercial. “A intenção é atrair crianças e jovens com as diversas atividades culturais e estimular cada vez mais moradores e visitantes de Teresópolis a consumirem os produtos locais, fortalecendo a nossa economia e, é claro, a própria Galeria”, destaca.

"Acreditamos que o Natal é um período de união, convivência e fortalecimento dos laços com a cidade. Por meio dessa parceria, queremos contribuir para que moradores e visitantes vivenciem esse espírito natalino, prestigiem os negócios locais e aproveitem momentos especiais em família", ressalta Rogério Branco, CEO do grupo Gênesis, parceiro do projeto.

Cidade terá programação natalina em diferentes espaços



A programação de Natal já começou a movimentar Teresópolis. Nesta quinta-feira (26), o Natal Sesc RJ promove um cortejo da Fanfarra Circodélica, a partir das 15h, pelas ruas Delfim Moreira e Francisco Sá, até a Praça Olímpica. No local, o público poderá visitar a Casa do Papai Noel, das 16h às 20h, e conferir a decoração natalina. A iniciativa também prevê projeções mapeadas na fachada da Igreja Matriz de Santa Teresa, entre os dias 4 e 6 de dezembro.



Já o Natal Iluminado, organizado pela Prefeitura, terá início no dia 30 de novembro, com a passagem da Caravana de Natal Coca-Cola, a partir das 19h. O desfile sairá do Dom Atacadista, na Várzea, e percorrerá diferentes bairros, passando por Ermitage, Tijuca, Centro, São Pedro e Fátima, com encerramento no Centro Cultural Feso Pró-Arte, no Alto.



A programação municipal inclui ainda a inauguração da Vila do Papai Noel, no dia 6 de dezembro, no estacionamento ao lado da Prefeitura. O espaço contará com Casa do Papai Noel, personagens, artesanato, área infantil e apresentações culturais. Também estão previstas atrações musicais, teatro e dança ao longo do mês.



"A expectativa é que as atrações contribuam para atrair famílias ao Centro e tornar o passeio pelas lojas e espaços comerciais ainda mais especial. Com a proximidade do Natal, reforçamos o convite para que a população prestigie o comércio de Teresópolis e aproveite as atividades preparadas para celebrar a data", comenta o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein.



Serviço – Chegada do Papai Noel à Galeria

- Data: sábado, 28 de novembro

- Horário: saída às 14h, da Praça Santa Teresa, com chegada à Galeria (acesso pela Calçada da Fama), às 15h.

- Atrações: Sala do Papai Noel, Histórias que Moram Aqui, Árvore de Natal, Correio do Papai Noel, Caixa de Presente Instagramável e presépio.



