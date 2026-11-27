Local terá Decoração de Natal especialReprodução / IG
Na Galeria, o público poderá aproveitar uma programação especial, com atrações voltadas principalmente para as crianças. Entre os destaques estão a Sala do Papai Noel, a atividade “Histórias que Moram Aqui”, a Árvore de Natal, o Correio do Papai Noel, uma Caixa de Presente Instagramável e um presépio.
A iniciativa faz parte do projeto Natal Encantado, realizado em parceria com uma construtora local. A proposta é criar uma ambientação especial durante o período natalino, com decoração temática e adesivação que conta histórias de famílias em seus lares na época do Natal.
Cidade terá programação natalina em diferentes espaços
Já o Natal Iluminado, organizado pela Prefeitura, terá início no dia 30 de novembro, com a passagem da Caravana de Natal Coca-Cola, a partir das 19h. O desfile sairá do Dom Atacadista, na Várzea, e percorrerá diferentes bairros, passando por Ermitage, Tijuca, Centro, São Pedro e Fátima, com encerramento no Centro Cultural Feso Pró-Arte, no Alto.
A programação municipal inclui ainda a inauguração da Vila do Papai Noel, no dia 6 de dezembro, no estacionamento ao lado da Prefeitura. O espaço contará com Casa do Papai Noel, personagens, artesanato, área infantil e apresentações culturais. Também estão previstas atrações musicais, teatro e dança ao longo do mês.
"A expectativa é que as atrações contribuam para atrair famílias ao Centro e tornar o passeio pelas lojas e espaços comerciais ainda mais especial. Com a proximidade do Natal, reforçamos o convite para que a população prestigie o comércio de Teresópolis e aproveite as atividades preparadas para celebrar a data", comenta o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein.
Serviço – Chegada do Papai Noel à Galeria
- Data: sábado, 28 de novembro
- Horário: saída às 14h, da Praça Santa Teresa, com chegada à Galeria (acesso pela Calçada da Fama), às 15h.
- Atrações: Sala do Papai Noel, Histórias que Moram Aqui, Árvore de Natal, Correio do Papai Noel, Caixa de Presente Instagramável e presépio.
Papai Noel chega ao comércio de Teresópolis neste sábado
Programação começa às 14h, na Praça Santa Teresa, e segue até a Galeria, onde o bom velhinho será recebido às 15h; espaço terá atrações especiais para o público
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