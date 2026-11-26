Morador de Pessegueiros registrou 50 mm de chuvas - Reprodução / grupo Alerta Terê

Morador de Pessegueiros registrou 50 mm de chuvasReprodução / grupo Alerta Terê

Publicado 26/11/2026 09:06

A chuva registrada em Teresópolis na noite desta quarta-feira (25) acumulou 45 milímetros no bairro do Caleme, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil divulgado nesta quinta-feira (26). Também foram registrados volumes expressivos em São Pedro (38 mm), Corta Vento (36,8 mm), Campo Limpo (36,6 mm), Rosário (36 mm), Coréia (35,8 mm), Parnaso (33,4 mm) e Vargem Grande (30,46 mm).





Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil registrou ocorrências em diferentes pontos do município. No Imbiú, uma árvore apresentou risco de queda na Estrada do Imbiú. Já no bairro Santa Cecília, equipes realizaram uma vistoria estrutural na Rua Brasília.



Uma ocorrência decorrente das chuvas também foi registrada na Rua Tenente Luiz Meirelles, onde houve uma vistoria preventiva. No mesmo endereço, foi identificado um ponto de alagamento em frente à escola Maple Bear.



LEIA MAIS: Chuva forte provoca deslizamentos, queda de árvore e danos em imóveis Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil registrou ocorrências em diferentes pontos do município. No Imbiú, uma árvore apresentou risco de queda na Estrada do Imbiú. Já no bairro Santa Cecília, equipes realizaram uma vistoria estrutural na Rua Brasília.Uma ocorrência decorrente das chuvas também foi registrada na Rua Tenente Luiz Meirelles, onde houve uma vistoria preventiva. No mesmo endereço, foi identificado um ponto de alagamento em frente à escola Maple Bear.

Alertas e sirenes

A Defesa Civil informou que emitiu diferentes alertas desde quarta-feira (25), diante da previsão de chuva. Às 10h04, foi divulgado um aviso meteorológico com vigência até as 23h59 desta quinta-feira. Às 13h29, um SMS foi enviado à população, com alerta válido até as 23h55.



Ainda na quarta-feira, às 15h15, foi emitido alerta de chuva moderada a forte, com possibilidade de raios. Às 15h55, as sirenes do sistema de alerta e alarme foram acionadas para avisar os moradores sobre a chuva.



A orientação é que a população permaneça atenta aos comunicados oficiais e acione a Defesa Civil diante de situações de risco. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.

Previsão de mais chuvas fortes

A passagem de uma frente fria mantém o tempo instável em Teresópolis e na Região Serrana, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento, podendo ocorrer períodos de chuva mais intensa. Também são esperados ventos moderados, com rajadas, e queda nas temperaturas. A mínima prevista para a Região Serrana é de 16°C.



A Defesa Civil Estadual mantém risco hidrológico moderado para a Região Serrana, com possibilidade de emissão de novos alertas de risco de deslizamento para todas as regiões do estado.

Defesa Civil amplia ações de prevenção e proteção

Novembro foi marcado por novidades nas ações de prevenção da Defesa Civil de Teresópolis. No dia 11, o município recebeu a atualização do Plano de Contingência (PLANCON) 2026/2027 e do Plano de Acionamento de Sirenes, com protocolos voltados ao monitoramento e à resposta a situações de emergência. No dia 17, também foi apresentado um plano específico para proteção, resgate e acolhimento de animais em situações de desastre.



Outra iniciativa foi a realização de um simulado no bairro Corta Vento, no dia 14, para testar os sistemas de alerta por sirenes e mensagens enviadas diretamente aos celulares. Já o Projeto ELOS iniciou uma capacitação com moradores da Beira Linha e do Caleme, com orientações sobre identificação de riscos, procedimentos de segurança e atuação em emergências.

Segundo a Prefeitura, as medidas buscam fortalecer a atuação preventiva e preparar as comunidades para enfrentar períodos de chuva intensa e possíveis situações de emergência.