Morador de Pessegueiros registrou 50 mm de chuvasReprodução / grupo Alerta Terê
Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil registrou ocorrências em diferentes pontos do município. No Imbiú, uma árvore apresentou risco de queda na Estrada do Imbiú. Já no bairro Santa Cecília, equipes realizaram uma vistoria estrutural na Rua Brasília.
Uma ocorrência decorrente das chuvas também foi registrada na Rua Tenente Luiz Meirelles, onde houve uma vistoria preventiva. No mesmo endereço, foi identificado um ponto de alagamento em frente à escola Maple Bear.
Alertas e sirenes
Ainda na quarta-feira, às 15h15, foi emitido alerta de chuva moderada a forte, com possibilidade de raios. Às 15h55, as sirenes do sistema de alerta e alarme foram acionadas para avisar os moradores sobre a chuva.
A orientação é que a população permaneça atenta aos comunicados oficiais e acione a Defesa Civil diante de situações de risco. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.
Previsão de mais chuvas fortes
A Defesa Civil Estadual mantém risco hidrológico moderado para a Região Serrana, com possibilidade de emissão de novos alertas de risco de deslizamento para todas as regiões do estado.
Defesa Civil amplia ações de prevenção e proteção
Outra iniciativa foi a realização de um simulado no bairro Corta Vento, no dia 14, para testar os sistemas de alerta por sirenes e mensagens enviadas diretamente aos celulares. Já o Projeto ELOS iniciou uma capacitação com moradores da Beira Linha e do Caleme, com orientações sobre identificação de riscos, procedimentos de segurança e atuação em emergências.
Sirenes são acionadas após chuva intensa em Teresópolis
Defesa Civil registrou pontos de alagamento e realizou vistorias preventivas após ocorrências relacionadas; frente fria mantém o tempo instável na Região
Radares começam a multar em Teresópolis no dia 15 de dezembro
Equipamentos estão instalados em oito pontos da cidade; na região central e na Reta, limite é de 50 km/h
Natal Sesc em Teresópolis começa dia 26 com cortejo e Casa do Papai Noel
Decoração será inaugurada na Praça Olímpica; Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila terá projeção mapeada de 4 e 6 de dezembro
Sine Teresópolis oferece 182 vagas de emprego em mais de 30 funções
Oportunidades incluem postos para profissionais com experiência, candidatos sem experiência e pessoas com deficiência; inscrições até 4 de dezembro
Justiça determina regularização do Portal da Transparência municipal
Decisão aponta descumprimento de acordo firmado com o MPs e atribui multa de R$ 920 mil ao município
Teresópolis terá novo canal de televisão pública digital gratuita
Moradores poderão ter acesso à programação da TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde e Canal Gov no novo canal 28
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.