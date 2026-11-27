A montagem Lótus propõe uma experiência que combina circo contemporâneo, música autoral e elementos visuais.Reprodução / IG @cialotuscirco
O espetáculo Lótus reúne os multiartistas João Marcílio, Lucas Santorosa e Roberta Grillo. Com cerca de 20 anos de experiência profissional no circo, os artistas desenvolveram uma proposta que combina elementos circenses contemporâneos, música autoral e experimentações sonoras.
A montagem explora a poesia do movimento e as possibilidades expressivas do corpo em cena. As sonoridades são manipuladas ao vivo, inclusive com instrumentos não convencionais, criando uma experiência que vai além das apresentações tradicionais de circo. A inspiração no simbolismo da flor de lótus também está presente na concepção artística do espetáculo.
A apresentação em Teresópolis integra uma circulação da companhia pelo estado do Rio de Janeiro e faz parte da programação do Sesc Pulsar.
Outras atrações movimentam a agenda cultural
No sábado (28), além do circo, o Sesc Bistrô terá show gratuito de MPB, voz e violão, com Pedro Ribeiro, a partir das 20h. Já às 21h, o Espaço Cultural Higino recebe O Show de Ítalo, apresentação de comédia.
Já no domingo (29), às 16h, o Sesc apresenta Proncovô, com Laura de Castro e Zé Motta. Escrito e dirigido por Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, o espetáculo traz os artistas como trovadores populares contemporâneos, combinando música, canto e poesia.
A programação de domingo inclui ainda o Domingão Sertanejo, às 19h, na Casa de Portugal, com apresentações de Charles do Teclado e Cristiane Moura.
Serviço
Lótus
Data: sábado (28)
Horário: 19h30
Local: Teatro do Sesc Teresópolis – Avenida Delfim Moreira, 749, Várzea
Ingressos: Ingresso.com
Relatos de Viagem (Voo 62: Teresópolis)
Data: sábado (28)
Horário: 19h30
Local: Teatro Municipal – Avenida Feliciano Sodré, 675, Agriões
Informações: Sympla
O Show de Ítalo
Data: sábado (28)
Horário: 21h
Local: Espaço Cultural Higino
Proncovô
Data: domingo (29)
Horário: 16h
Local: Teatro do Sesc Teresópolis – Avenida Delfim Moreira, 749, Várzea
Ingressos: Ingresso.com
Domingão Sertanejo
Data: domingo (29)
Horário: 19h
Local: Casa de Portugal
Atrações: Charles do Teclado e Cristiane Moura
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