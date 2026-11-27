A montagem Lótus propõe uma experiência que combina circo contemporâneo, música autoral e elementos visuais. - Reprodução / IG @cialotuscirco

A montagem Lótus propõe uma experiência que combina circo contemporâneo, música autoral e elementos visuais.Reprodução / IG @cialotuscirco

Publicado 27/11/2026 11:16 | Atualizado 27/11/2026 11:47

A cidade de Teresópolis terá um fim de semana com opções de circo, teatro, música e comédia. Entre os destaques está o espetáculo circense Lótus, da Companhia Lótus de Circo, de Ribeirão Preto (SP), que será apresentado neste sábado (28), às 19h30, no Teatro do Sesc Teresópolis. A programação também inclui apresentações teatrais, shows musicais e humor.





O espetáculo Lótus reúne os multiartistas João Marcílio, Lucas Santorosa e Roberta Grillo. Com cerca de 20 anos de experiência profissional no circo, os artistas desenvolveram uma proposta que combina elementos circenses contemporâneos, música autoral e experimentações sonoras.



A montagem explora a poesia do movimento e as possibilidades expressivas do corpo em cena. As sonoridades são manipuladas ao vivo, inclusive com instrumentos não convencionais, criando uma experiência que vai além das apresentações tradicionais de circo. A inspiração no simbolismo da flor de lótus também está presente na concepção artística do espetáculo.



A apresentação em Teresópolis integra uma circulação da companhia pelo estado do Rio de Janeiro e faz parte da programação do Sesc Pulsar. LEIA MAIS: Papai Noel chega ao comércio de Teresópolis neste sábado O espetáculo Lótus reúne os multiartistas João Marcílio, Lucas Santorosa e Roberta Grillo. Com cerca de 20 anos de experiência profissional no circo, os artistas desenvolveram uma proposta que combina elementos circenses contemporâneos, música autoral e experimentações sonoras.A montagem explora a poesia do movimento e as possibilidades expressivas do corpo em cena. As sonoridades são manipuladas ao vivo, inclusive com instrumentos não convencionais, criando uma experiência que vai além das apresentações tradicionais de circo. A inspiração no simbolismo da flor de lótus também está presente na concepção artística do espetáculo.A apresentação em Teresópolis integra uma circulação da companhia pelo estado do Rio de Janeiro e faz parte da programação do Sesc Pulsar.

Outras atrações movimentam a agenda cultural

Na sexta-feira (27), às 19h30, o Sesc recebe a cantora Drenna com o show Cisne Negro, que integra a programação musical da unidade. No Bistrô da unidade, Henrique Branco toca piano solo, a partir das 20h, com entrada gratuita.



No sábado (28), além do circo, o Sesc Bistrô terá show gratuito de MPB, voz e violão, com Pedro Ribeiro, a partir das 20h. Já às 21h, o Espaço Cultural Higino recebe O Show de Ítalo, apresentação de comédia.





Já no domingo (29), às 16h, o Sesc apresenta Proncovô, com Laura de Castro e Zé Motta. Escrito e dirigido por Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, o espetáculo traz os artistas como trovadores populares contemporâneos, combinando música, canto e poesia.



A programação de domingo inclui ainda o Domingão Sertanejo, às 19h, na Casa de Portugal, com apresentações de Charles do Teclado e Cristiane Moura.







Serviço



Lótus



Data: sábado (28)



Horário: 19h30



Local: Teatro do Sesc Teresópolis – Avenida Delfim Moreira, 749, Várzea



Ingressos: No mesmo dia, o público poderá conferir Relatos de Viagem (Voo 62: Teresópolis), com Van Furlanetti, às 19h30, no Teatro Municipal, no bairro Agriões. A apresentação mistura stand-up comedy e esquetes teatrais, a partir de histórias e situações vividas pelo artista em viagens por 47 países e 14 estados brasileiros.Já no domingo (29), às 16h, o Sesc apresenta Proncovô, com Laura de Castro e Zé Motta. Escrito e dirigido por Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, o espetáculo traz os artistas como trovadores populares contemporâneos, combinando música, canto e poesia.A programação de domingo inclui ainda o Domingão Sertanejo, às 19h, na Casa de Portugal, com apresentações de Charles do Teclado e Cristiane Moura.LótusData: sábado (28)Horário: 19h30Local: Teatro do Sesc Teresópolis – Avenida Delfim Moreira, 749, VárzeaIngressos: Ingresso.com





Relatos de Viagem (Voo 62: Teresópolis)



Data: sábado (28)



Horário: 19h30



Local: Teatro Municipal – Avenida Feliciano Sodré, 675, Agriões



Informações: Relatos de Viagem (Voo 62: Teresópolis)Data: sábado (28)Horário: 19h30Local: Teatro Municipal – Avenida Feliciano Sodré, 675, AgriõesInformações: Sympla





O Show de Ítalo



Data: sábado (28)



Horário: 21h



Local: O Show de ÍtaloData: sábado (28)Horário: 21hLocal: Espaço Cultural Higino





Proncovô



Data: domingo (29)



Horário: 16h



Local: Teatro do Sesc Teresópolis – Avenida Delfim Moreira, 749, Várzea



Ingressos: ProncovôData: domingo (29)Horário: 16hLocal: Teatro do Sesc Teresópolis – Avenida Delfim Moreira, 749, VárzeaIngressos: Ingresso.com