Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos ocorre neste sábado - Divulgação

Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos ocorre neste sábadoDivulgação

Publicado 27/11/2026 11:54



Os tutores de cães e gatos terão uma oportunidade de proteger seus animais contra a raiva neste sábado (28), em Teresópolis . A Secretaria Municipal de Saúde realizará uma campanha gratuita de vacinação antirrábica em dois pontos do município, das 9h às 14h.

A mobilização acontecerá simultaneamente na Praça Olímpica Luís de Camões, no Centro, e na Praça dos Expedicionários, em frente ao Tiro de Guerra, no bairro São Pedro. Poderão receber a dose animais a partir de quatro meses de idade.



Para garantir a segurança durante o atendimento, a organização orienta que os cães sejam levados com guia e coleira. Animais de grande porte também deverão utilizar focinheira. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas, evitando fugas e acidentes durante o deslocamento.



A Prefeitura recomenda que os responsáveis aproveitem a mobilização para manter a vacinação dos animais em dia. A campanha será realizada nos dois locais durante o mesmo período, facilitando o acesso dos moradores de diferentes regiões da cidade.

Doença é grave e pode ser fatal

A iniciativa tem como objetivo prevenir a raiva, doença infecciosa grave que pode atingir animais e seres humanos. Causada por um vírus que atinge o sistema nervoso central dos mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos, a raiva é transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhões ou lambidas em feridas e mucosas.

A doença é considerada extremamente grave e pode ser fatal após o aparecimento dos sintomas. A vacinação anual de cães e gatos é a principal forma de prevenção, protegendo os animais e reduzindo o risco de transmissão para as pessoas.

A raiva também representa um importante problema de saúde pública, pois pode ser transmitida dos animais para as pessoas. Por isso, além da vacinação, é fundamental evitar o contato com animais desconhecidos ou que apresentem comportamento incomum. Em caso de mordida ou arranhão, a orientação é lavar o ferimento com água e sabão e procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação.



Serviço



Campanha de vacinação antirrábica animal



Data: sábado, 28 de novembro de 2026



Horário: das 9h às 14h



Público: cães e gatos a partir de quatro meses



Vacinação: gratuita



Locais de atendimento:



Praça Olímpica Luís de Camões, no Centro.



Praça dos Expedicionários, em frente ao Tiro de Guerra, no bairro São Pedro.





Orientações:



Cães devem ser levados com guia e coleira.



Cães de grande porte também precisam usar focinheira.



Gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.



