Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos ocorre neste sábadoDivulgação
Para garantir a segurança durante o atendimento, a organização orienta que os cães sejam levados com guia e coleira. Animais de grande porte também deverão utilizar focinheira. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas, evitando fugas e acidentes durante o deslocamento.
A Prefeitura recomenda que os responsáveis aproveitem a mobilização para manter a vacinação dos animais em dia. A campanha será realizada nos dois locais durante o mesmo período, facilitando o acesso dos moradores de diferentes regiões da cidade.
Doença é grave e pode ser fatal
Serviço
Campanha de vacinação antirrábica animal
Data: sábado, 28 de novembro de 2026
Horário: das 9h às 14h
Público: cães e gatos a partir de quatro meses
Vacinação: gratuita
Locais de atendimento:
Praça Olímpica Luís de Camões, no Centro.
Praça dos Expedicionários, em frente ao Tiro de Guerra, no bairro São Pedro.
Cães devem ser levados com guia e coleira.
Cães de grande porte também precisam usar focinheira.
Gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.
Teresópolis vacina cães e gatos contra a raiva neste sábado
Gratuita, ação será realizada em dois pontos da cidade, das 9h às 14h; poderão ser imunizados animais a partir de quatro meses de idade
Circo, teatro e música movimentam Teresópolis no fim de semana
Agenda reúne espetáculos no Sesc, no Teatro Municipal e em outros espaços da cidade, com atrações para diferentes públicos entre sexta-feira e domingo
Papai Noel chega ao comércio de Teresópolis neste sábado
Programação começa às 14h, na Praça Santa Teresa, e segue até a Galeria, onde o bom velhinho será recebido às 15h; espaço terá atrações especiais para o público
Sirenes são acionadas após chuva intensa em Teresópolis
Defesa Civil registrou pontos de alagamento e realizou vistorias preventivas após ocorrências relacionadas; frente fria mantém o tempo instável na Região
Radares começam a multar em Teresópolis no dia 15 de dezembro
Equipamentos estão instalados em oito pontos da cidade; na região central e na Reta, limite é de 50 km/h
Natal Sesc em Teresópolis começa dia 26 com cortejo e Casa do Papai Noel
Decoração será inaugurada na Praça Olímpica; Igreja Matriz de Santa Teresa d’Ávila terá projeção mapeada de 4 e 6 de dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.