Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo AFP
O resultado chama a atenção pela mudança em relação ao primeiro turno. Em 4 de outubro, Flávio havia sido o candidato mais votado no município, com 3.561 votos, enquanto Lula recebeu 3.122. Na ocasião, a vantagem do candidato do PL foi de 439 votos.
Lula amplia votação e assume a dianteira
A diferença entre os candidatos, que era de 439 votos favoráveis a Flávio no primeiro turno, passou a ser de 64 votos favoráveis a Lula no segundo. A mudança ocorreu em uma disputa municipal equilibrada entre os dois nomes que chegaram à etapa final.
Resultado no estado do Rio e no Brasil
Lula venceu em 18 dos 92 municípios fluminenses no segundo turno. Flávio Bolsonaro ficou à frente nos outros 74 e venceu também no resultado estadual, com 53,10% dos votos válidos, contra 46,90% de Lula.
Em virada histórica, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com com 97,69% das urnas apuradas. Em Teresópolis, no entanto, o resultado foi diferente: Flávio Bolsonaro venceu a disputa, com 63,97% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 36,03%.
Lula vira resultado do primeiro turno e vence em Trajano por 64 votos
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