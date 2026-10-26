Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo - AFP

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo AFP

Publicado 26/10/2026 11:51

Trajano de Moraes, na Região Serrana do Rio, foi um dos 18 municípios do estado em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o segundo turno à frente de Flávio Bolsonaro (PL). O presidente reeleito recebeu 3.570 votos, correspondentes a 50,45% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL somou 3.506 votos, ou 49,55%. A diferença foi de apenas 64 votos, conforme a totalização eleitoral.



O resultado chama a atenção pela mudança em relação ao primeiro turno. Em 4 de outubro, Flávio havia sido o candidato mais votado no município, com 3.561 votos, enquanto Lula recebeu 3.122. Na ocasião, a vantagem do candidato do PL foi de 439 votos.



Neste segundo turno, 7.339 eleitores compareceram às urnas no segundo turno, enquanto 1.930 não votaram, o equivalente a 20,82% do eleitorado apto. Entre os votos registrados, 58 foram em branco (0,79%) e 205 foram nulos (2,79%). Ao todo, foram contabilizados 7.076 votos válidos

Lula amplia votação e assume a dianteira

Na comparação entre as duas etapas da eleição, Lula recebeu 448 votos a mais, passando de 3.122 para 3.570. Flávio Bolsonaro, por sua vez, teve uma redução de 55 votos, de 3.561 para 3.506.



A diferença entre os candidatos, que era de 439 votos favoráveis a Flávio no primeiro turno, passou a ser de 64 votos favoráveis a Lula no segundo. A mudança ocorreu em uma disputa municipal equilibrada entre os dois nomes que chegaram à etapa final.





Resultado no estado do Rio e no Brasil

Lula venceu em 18 dos 92 municípios fluminenses no segundo turno. Flávio Bolsonaro ficou à frente nos outros 74 e venceu também no resultado estadual, com 53,10% dos votos válidos, contra 46,90% de Lula.



Em virada histórica, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com com 97,69% das urnas apuradas. Em Teresópolis, no entanto, o resultado foi diferente: Flávio Bolsonaro venceu a disputa, com 63,97% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 36,03%.