Moeda virtual para gastos básicos

O Grupo G10 das Favelas foi criado por Gilson Rodrigues e Daniel Caravetti na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. A parceria com a eSolidar se deu em setembro, quando a startup, criada em Portugal, em 2014, deu início às operações no Brasil. Dependendo do montante que for atingido até março no Fundo para Desenvolvimento do Empreendedorismo de Impacto Social, a eSolidar e o G10 das Favelas vão criar uma moeda social em Paraisópolis.

"Será um aplicativo no qual 25 famílias irão dispor de um valor diário que poderá ser usado em comércios da comunidade para a compra itens básicos. Essa moeda virtual depois será convertida em real para o comerciante. A ideia é que é contemplar outras favelas".