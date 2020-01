Demanda por profissionais de tecnologia tende a aumentar

As 469 startups mapeadas no Estado do Rio têm sócios com idade média de 38 anos e empregam 10 mil funcionários. Segundo Hector Gusmão, CEO da Fábrica de Startups Brasil, a demanda por trabalhadores pode ser ainda maior e tende a crescer.

"Temos um mercado de tecnologia da informação sedento por novos profissionais. Na medida que a necessidade por aperfeiçoamento de tecnologia aumenta, a demanda por este perfil de profissional também cresce", aponta.

A percepção de Gusmão é reforçada por projeção da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), que estima o surgimento de 70 mil novas vagas por ano em tecnologia da informação no Brasil.

Para Francisco Ferreira, co-fundador e CEO da BizCapital, o fato de os dois melhores programas de pós-graduação em informática do Brasil estarem no Rio, na PUC e na UFRJ, contribui para o desenvolvimento do ambiente de inovação no estado:

"A formação de talentos no Rio é incrível. Por outro lado, a migração de negócios para fora da cidade vem atrapalhando esse cenário".