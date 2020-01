processo seletivo

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 27, pelo site bit.ly/VNWMODI-2020. As aulas começam em fevereiro e vão até abril, com carga horária total de 144 horas. O curso será realizado na Associação de Moradores do Morro dos Prazeres, que fica na Rua Gomes Lopes 12, em Santa Teresa. Após a confirmação da inscrição, os alunos serão convocados para uma entrevista presencial.

DOIS TURNOS

As aulas serão às segundas, quartas e sextas-feiras, em dois turnos: manhã (das 9h às 12h) e tarde (das 14h às 17h). O curso é voltado para jovens entre 16 e 29 anos que tenham interesse em iniciar uma carreira na área de tecnologia.

ACOMPANHAMENTO

Uma parceria com a Associação Brasileira de Psicanálise de Osasco (Abrapsico) oferece aos alunos sessões de psicanálise online como parte da formação.