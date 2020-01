Rede Elite: as inscrições vão até sexta-feira

Na Rede Elite de Ensino, as inscrições para as bolsas de estudo vão até sexta-feira, e devem ser feitas no site www.ensinoelite.com.br, pelo telefone 3443-0033 ou nas unidades do Elite. Os descontos oferecidos vão de 5% a 90% do valor total das mensalidades. As provas serão realizadas no sábado. Já os horários serão informados no momento da inscrição.

As provas serão aplicadas em todas as turmas de Ensino Médio, Ensino Fundamental II, Cursos Livres e Fundamental I, do 3º ao 5º ano. Em relação às turmas do 1º e 2º ano Fundamental I, serão realizadas entrevistas agendadas com os responsáveis.