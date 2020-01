Novos formatos acompanham consumo

O investimento em novos modelos de negócio é uma realidade hoje no setor de varejo em todo o mundo. Foi o que mostrou a NRF Big Show 2020, o maior evento global do segmento, realizado este mês em Nova York. Não apenas no setor de franquias, com opções mais atrativas para o franqueado, os novos formatos buscam atender o cliente final, que está tendo hábitos de consumo transformados pela tecnologia.

Os novos modelos de negócios que se destacaram na NRF 2020 serão apresentados aos empresários brasileiros na próxima terça, em palestra na sede da ABF Rio, no Centro, às 9h. "O voice-commerce, comandos de voz para efetuar compras na internet, é uma das tendências", diz o consultor Adir Ribeiro, que dará a palestra.