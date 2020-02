Startup: vagas na área de vendas

A startup Pipefy busca profissionais da área de vendas para integrar seu time de colaboradores. Por meio do processo seletivo Young Guns, a empresa vai selecionar de 15 a 20 candidatos, que passarão por um programa de trainee durante um ano. O participante que mais se destacar vai passar por intercâmbio no Vale do Silício, na Califórnia, onde passará por cursos, eventos e visitas a outras empresas. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira, no site http://www.pipefy.com/young-guns/.

O processo seletivo terá três etapas. A primeira envolve análise dos currículos dos inscritos. Na etapa seguinte, haverá dinâmicas de grupos para a resolução de desafios enfrentados pela empresa. Já a última etapa terá entrevistas individuais com diretores da startup. Não é necessário ter experiência ou formação prévia na área de vendas.

"Há profissionais que terminaram o programa e migraram para times como Marketing, Produto e Customer Success", conta Giovanni Riva, coordenador do Young Guns.