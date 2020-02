Inscrições para o próximo vestibular terão início em abril

Administrado pela Fundação Cecierj, o Consórcio Cederj é pioneiro na oferta de ensino a distância no Estado do Rio. Participam do projeto as seguintes universidades: Cefet/RJ, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e Unirio. As inscrições para o próximo vestibular estão previstas para abril.

Além do polo de ensino em Mesquita, que teve a primeira aula no sábado, a Fundação Cecierj pretende inaugurar nova base de apoio em Teresópolis, na Região Serrana, no segundo semestre. No momento, há 34 polos de ensino em diferentes regiões do estado.

Segundo Gilson Rodrigues, presidente da Fundação Cecierj, o ano que marca duas décadas de atividades do consórcio terá ainda nova oferta de cursos, como Engenharia Meteorológica. A graduação passou a ser oferecida neste semestre na Uenf, com acompanhamento no polo de Macaé.

"A ideia é revigorarmos todo o processo pedagógico e de gestão, com ações que vão desde a oferta de novos cursos, que estão sendo pensados de acordo com as demandas locais, até a criação de novos polos de ensino em cidades ainda não contempladas", diz Gilson Rodrigues.

No polo de Mesquita serão oferecidas duas graduações: Administração (UFRRJ) e Geografia (Uerj). A unidade, a primeira da cidade a oferecer graduação superior, fica na Avenida Getulio de Moura 1.282, Edson Passos. A fundação Cecierj é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.