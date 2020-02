Imersão na área de negócios

Não é só o sucesso que une líderes como Chaim Zaher (Grupo SEB), Antônio Carbonari Netto (Anhanguera Educacional), Janguiê Diniz (Grupo Ser Educacional), Fábio Coelho (Google Brasil), Gustavo Caetano (Samba Tech), Gabriel Mário Rodrigues (Universidade Anhembi Morumbi), Rafael Furlanetti (XP Investimentos) e Eduardo Alcalay (Bank Of America/ Merrill Lynch). Todos eles fazem parte do Instituto Êxito, que pretende disseminar a cultura empreendedora no Brasil, incluindo nela jovens com potencial e poucas oportunidades. A entidade conta com 34 fundadores, que se uniram em 2019, e cerca de 400 associados.

"O papel que nos cabe é usarmos nossa experiência para mostrar que todos têm o potencial necessário não apenas para 'aprender a pescar', mas também para produzir a própria vara de pesca e transformar o resultado dessa 'pescaria' numa iniciativa capaz de gerar renda e empregos", explica Janguiê Diniz, idealizador do Instituto.

Segundo Diniz, o Instituto Êxito oferece cursos gratuitos por meio de uma plataforma de cursos online sobre empreendedorismo. O público-alvo são os jovens da rede pública de ensino que desejam empreender. Também existe um aplicativo de mentorias que une empreendedores e alunos, os 'Summits', que são congressos regionais e nacional, e o seminário mensal aberto ao público 'Facing the Giants', com palestras de empresários. Os programas podem ser acessados no site do Instituto (www.institutoexito.com.br).

PARA JOVENS DE BAIXA RENDA

De acordo com Diniz, o Instituto Êxito pretende preparar o jovem para novas configurações do mercado de trabalho. "A tecnologia vai extinguir postos, mas também vai gerar inúmeros outros. O jovem, por meio da educação, precisa se adequar a isso", avalia.

Na última sexta-feira, o Instituto Êxito iniciou um de seus programas, o Êxito Mind Experience. Nessa primeira etapa, 20 empresários de diversas cidades do Brasil tiveram uma experiência imersiva de três dias em praia de Muro Alto, no Litoral Sul de Pernambuco, com palestras, workshops e mentorias.

Entre os palestrantes estavam, além de Janguiê Diniz, nomes como Chaim Zaher, fundador do Grupo SEB, Antônio Carbonari Netto, fundador da Anhanguera Educacional, e José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC)

O programa tem mais duas etapas, com mentorias online e um encontro de avaliação final presencial, e será finalizado em abril de 2020. Além de capacitar, o Êxito Mind Experience ajuda a manter o Instituto Êxito. A renda do programa, cada empresário doou R$ 50 mil, será investida nos projetos gratuitos do Instituto.