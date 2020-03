EMPRESAS

Dentre as empresas participantes, estão algumas das principais do setor, como Tintas Acrilex, Linhas Circulo, Pincéis Condor, Feltros Santa Fé e Tekbond Coats Corrente. Além das oficinas em seus estandes, as marcas também vão oferecer consultoria sobre orientação profissional.

EXPOSIÇÃO

A feira terá, ainda, exposição de fantasias feitas a mão para movimentos culturais marcantes do Rio, como Carnaval, Bate-Bola, Quadrilha de Festas Juninas e Folia de Reis.

APOIO

A Feira Rio Artes Manuais é promovida pela Lojas Caçula e tem o apoio do jornal O DIA.