Treinamento - Corbis

TreinamentoCorbis

Publicado 02/01/2024 15:00

Rio - As Vilas Olímpicas, o Parque Radical de Deodoro e o Parque Olímpico, na Zona Oeste, estão com inscrições abertas, a partir desta terça-feira (2), para as tradicionais colônias de férias de janeiro, que acontecerão entre os dias 16 e 26. Serão duas semanas de diversão e aprendizado para os jovens, com vôlei, futebol, modalidades aquáticas e outras atividades.

Rio - As Vilas Olímpicas, o Parque Radical de Deodoro e o Parque Olímpico, na Zona Oeste, estão com inscrições abertas, a partir desta terça-feira (2), para as tradicionais colônias de férias de janeiro, que acontecerão entre os dias 16 e 26. Serão duas semanas de diversão e aprendizado para os jovens, com vôlei, futebol, modalidades aquáticas e outras atividades.

Rio - As Vilas Olímpicas, o Parque Radical de Deodoro e o Parque Olímpico, na Zona Oeste, estão com inscrições abertas, a partir desta terça-feira (2), para as tradicionais colônias de férias de janeiro, que acontecerão entre os dias 16 e 26. Serão duas semanas de diversão e aprendizado para os jovens, com vôlei, futebol, modalidades aquáticas e outras atividades.

fotogaleria

Rio - As Vilas Olímpicas, o Parque Radical de Deodoro e o Parque Olímpico, na Zona Oeste, estão com inscrições abertas, a partir desta terça-feira (2), para as tradicionais colônias de férias de janeiro, que acontecerão entre os dias 16 e 26.

Calling all #developers!



Innovate with our real-time and historical data on the X API.



Get started with Pro — Developers (@XDevelopers) December 28, 2023

Serão duas semanas de diversão e aprendizado para os jovens, com vôlei, futebol, modalidades aquáticas e outras atividades.