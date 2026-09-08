Acidente foi na altura do km 165 da rodoviaFoto: Reprodução/Redes Sociais
Mulher morre em acidente envolvendo carro, ônibus e caminhão em Três Rios; 22 ficam feridos
Colisão aconteceu na altura do bairro Moura Brasil; duas vítimas ficaram em estado grave e outras 20 tiveram ferimentos moderados ou leves
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Operação do 38º BPM foi realizada após denúncias sobre criminosos armados e terminou com a apreensão de armas, munições, drogas e equipamentos táticos
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Prefeitura de Três Rios divulga programação dos desfiles cívicos da Independência
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Humberto Martins volta aos palcos em 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra'
Comédia dramática mergulha, com leveza e inteligência, em temas cada vez mais presentes na sociedade atual, como ansiedade, TDAH e depressão
PM prende dois homens e apreende armas e drogas no Habitat, em Três Rios
Policiais apreenderam um revólver e uma pistola; ação ocorreu após informações sobre possíveis confrontos entre grupos criminosos
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