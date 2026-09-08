Acidente foi na altura do km 165 da rodovia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente foi na altura do km 165 da rodoviaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/09/2026 15:06

Três Rios - Um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (08) deixou uma pessoa morta e outras 22 feridas na BR-393, em Três Rios , na altura do bairro Moura Brasil. A colisão envolveu um carro de passeio, um ônibus e um caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os 22 feridos, dois eram considerados em estado grave, nove tiveram ferimentos moderados e outros 11 foram socorridos com ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 9h40 e a pista foi totalmente liberada para o trânsito de veículos às 13h22, segundo a Polícia Rodoviária Federal.