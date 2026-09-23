Expo Três Rios 2026 - Foto: Divulgação/PMTR

Expo Três Rios 2026Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 23/09/2026 15:03





O início do evento contou com uma bênção conduzida pelo Padre Julio Maia, da Paróquia Santa Luzia, inaugurando o espaço destinado a grandes apresentações na cidade.



A grade musical cobriu diferentes estilos ao longo da semana. A abertura na última quinta-feira (17) ficou por conta do cantor gospel Samuel Messias e do grupo de pagode Sorriso Maroto. Na sexta-feira, o palco recebeu o rapper Orochi — que levou uma estrutura de grande porte ao público — e o sambista Tiee. A programação seguiu no sábado com show de Fabinho, e o encerramento ocorreu no domingo com a apresentação da cantora Ludmilla, que atraiu grande público na última noite. TRÊS RIOS — Após uma pausa de dez anos, a Expo Três Rios voltou a figurar no calendário oficial do município. Realizado ao longo de quatro dias no novo Espaço Municipal de Eventos, a programação contou com apresentações da música nacional, atrativos para a população local e visitantes da região, e movimentação no comércio.O início do evento contou com uma bênção conduzida pelo Padre Julio Maia, da Paróquia Santa Luzia, inaugurando o espaço destinado a grandes apresentações na cidade.A grade musical cobriu diferentes estilos ao longo da semana. A abertura na última quinta-feira (17) ficou por conta do cantor gospel Samuel Messias e do grupo de pagode Sorriso Maroto. Na sexta-feira, o palco recebeu o rapper Orochi — que levou uma estrutura de grande porte ao público — e o sambista Tiee. A programação seguiu no sábado com show de Fabinho, e o encerramento ocorreu no domingo com a apresentação da cantora Ludmilla, que atraiu grande público na última noite.

Estrutura, Acessibilidade e Segurança

Para acomodar o público, o novo espaço foi montado com praça de alimentação, parque de diversões, camarote e posto médico. No âmbito da inclusão, o local dispôs de plataforma para PNE (Pessoas com Necessidades Especiais) e uma Sala de Descompressão para pessoas no espectro autista, além de atendimento na unidade móvel do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).



De acordo com a organização, a segurança no perímetro do evento e nas vias de acesso foi mantida pela atuação conjunta da Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, sem registro de ocorrências graves durante o período.

Impacto Econômico e Retomada

Além do aspecto cultural, o fluxo de pessoas ao longo dos quatro dias gerou impacto no comércio do município, aquecendo a atividade de hotéis, bares, restaurantes e trabalhadores autônomos.

