Candidato deve estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio - Foto: Divulgação/Firjan SENAI

Candidato deve estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino MédioFoto: Divulgação/Firjan SENAI

Publicado 25/09/2026 15:55





Os cursos foram abertos pela Firjan SENAI por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC). As oportunidades são para áreas como Automação Industrial, Eletrotécnica, Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Mecânica, Planejamento de Controle e Produção, Refrigeração, entre outras, com turmas de manhã e à tarde, a depender de cada curso.



Em Três Rios, as ofertas são para a formação em Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Mecânica e Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais. Há turmas formadas nos turnos da manhã e da tarde.



Os candidatos selecionados e matriculados ficam elegíveis a uma bolsa-auxílio, de acordo com requisitos como frequência, matrícula e demais condicionantes. Além disso, haverá ainda um “Prêmio de Conclusão de Curso”, a ser pago em parcela única. Os valores ainda serão divulgados.



Os interessados que optarem por fazer um dos cursos ofertados pela Firjan SENAI Três Rios deverão, no momento do cadastro, selecionar a unidade de referência e o curso desejado. Também será necessário informar o número do documento de identidade ou CPF e a declaração de matrícula em escola da rede pública estadual.



As demais vagas estão abertas pelo estado nas unidades Firjan SENAI Barra do Piraí, Barra Mansa, Benfica, Friburgo - Espaço da Moda, Itaperuna, Jacarepaguá, Laranjeiras, Macaé, Maracanã, Niterói, Petrópolis, Nova Friburgo Nova Iguaçu, Resende, Santa Cruz, Sapucaí, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Valença e Vicente de Carvalho.

Firjan SENAI está com 4 mil vagas abertas em cursos técnicos gratuitos voltados para estudantes da rede estadual de ensino – com direito a bolsa-auxílio. As oportunidades abrangem 21 unidades do estado do Rio, e o candidato deve estar cursando o 2º e 3º ano do Ensino Médio. Para a unidade Firjan SENAI Três Rios, são ofertadas 280 vagas, em um total de cinco modalidades de formação. As inscrições vão só até 30 de setembro e devem ser feitas neste link Os cursos foram abertos pela Firjan SENAI por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC). As oportunidades são para áreas como Automação Industrial, Eletrotécnica, Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Mecânica, Planejamento de Controle e Produção, Refrigeração, entre outras, com turmas de manhã e à tarde, a depender de cada curso.Em Três Rios, as ofertas são para a formação em Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Mecânica e Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais. Há turmas formadas nos turnos da manhã e da tarde.Os candidatos selecionados e matriculados ficam elegíveis a uma bolsa-auxílio, de acordo com requisitos como frequência, matrícula e demais condicionantes. Além disso, haverá ainda um “Prêmio de Conclusão de Curso”, a ser pago em parcela única. Os valores ainda serão divulgados.Os interessados que optarem por fazer um dos cursos ofertados pela Firjan SENAI Três Rios deverão, no momento do cadastro, selecionar a unidade de referência e o curso desejado. Também será necessário informar o número do documento de identidade ou CPF e a declaração de matrícula em escola da rede pública estadual.As demais vagas estão abertas pelo estado nas unidades Firjan SENAI Barra do Piraí, Barra Mansa, Benfica, Friburgo - Espaço da Moda, Itaperuna, Jacarepaguá, Laranjeiras, Macaé, Maracanã, Niterói, Petrópolis, Nova Friburgo Nova Iguaçu, Resende, Santa Cruz, Sapucaí, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Valença e Vicente de Carvalho.



Seleção sem provas



Para se candidatar, o aluno deve estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio numa escola pública estadual e ter disponibilidade de horário compatível. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, o que não garante a matrícula: a confirmação dependerá da validação dos documentos e da disponibilidade de vagas. Após a convocação, o estudante terá dois dias úteis para comparecer à unidade com os documentos exigidos e formalizar a inscrição.



“Essa é uma oportunidade de excelência para o jovem que busca formação profissional. Em parceria com o programa, as escolas Firjan SENAI oferecem cursos para atuação em diferentes áreas e visam a qualificação profissional para o mercado”, destacou Bruno Santos Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

