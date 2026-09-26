Apresentação no auditório da Faculdade Suprema - Foto: Divulgação/PMTR

Apresentação no auditório da Faculdade SupremaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 26/09/2026 12:54

Em alusão à campanha Setembro Amarelo, mês dedicado à valorização da vida e à prevenção ao suicídio, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios , realizou na última quinta-feira (24), no auditório da Faculdade Suprema, o seminário “Vigilância e Cuidado: Qualificação para Notificação de Violência Autoprovocada e Prevenção ao Suicídio”.

O evento contou com a participação do prefeito Jonas Dico, de representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, representantes de instituições parceiras e alunos da Suprema.

O encontro teve como objetivo promover a qualificação, o diálogo e a integração entre os diferentes setores que compõem a rede de proteção e cuidado, reforçando a importância da atuação conjunta na identificação, no acolhimento e no acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Durante o seminário, foram abordados temas fundamentais para o fortalecimento das estratégias de prevenção, entre eles o diagnóstico das lesões autoprovocadas, o fluxo de notificação no ambiente hospitalar, a organização e atuação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar da UPA de Três Rios e os caminhos da assistência dentro da Rede de Atenção Psicossocial do município.

A programação destacou que a notificação de casos de violência autoprovocada vai além do registro de informações, constituindo uma importante ferramenta para o planejamento das ações de saúde, a identificação de situações de risco e o fortalecimento das redes de proteção. O seminário também reforçou a necessidade de uma abordagem sensível, responsável e integrada, envolvendo os serviços de saúde e as demais instituições que atuam diretamente no acolhimento e na assistência à população.

Com a mensagem “Falar é cuidar. Notificar é salvar vidas”, o prefeito Jonas Dico destacou a importância da união entre o poder público e os profissionais que atuam na proteção da população. “Cuidar das pessoas é uma das nossas maiores responsabilidades. Neste Setembro Amarelo, reforçamos a importância de falar sobre saúde mental, acolher quem precisa de ajuda e fortalecer nossa rede de cuidado. A prevenção ao suicídio exige atenção, sensibilidade e trabalho conjunto. Seguiremos investindo em ações que valorizem a vida e garantam que nossa população tenha acesso ao acolhimento e à assistência necessários”, afirmou o prefeito.