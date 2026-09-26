Apresentação no auditório da Faculdade SupremaFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura de Três Rios promove seminário sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida
Seminário "Vigilância e Cuidado: Qualificação para Notificação de Violência Autoprovocada e Prevenção ao Suicídio" foi apresentado no município
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Campanha de vacinação antirrábica em Três Rios será neste sábado
Vacinação ocorre das 8h às 16h em unidades de saúde de diversos bairros do municípios, além de outros pontos de atendimento
Firjan SENAI Três Rios tem inscrições abertas para vagas em cursos técnicos gratuitos
Até o dia 30 de setembro, os interessados podem se inscrever para o processo seletivo dos cursos profissionalizantes com bolsa-auxílio, em diferentes áreas para a formação
Orquestra Light da Rocinha Na Estrada leva repertório popular e instrumental a Três Rios
Apresentações gratuitas misturam música clássica, trilhas de cinema e sucessos da MPB com participação de artistas locais
Retorno da Expo Três Rios é marcado por noites de grandes shows
Após dez anos de pausa, evento reuniu grandes nomes da música nacional no novo Espaço Municipal de Eventos e impulsionou o comércio local
Operação policial prende homem e apreende armas e drogas em Três Rios
Operação conjunta cumpre mandados, prende homem de 27 anos e apreende farto material entorpecente nos bairros Cantagalo e Purys
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