UBS Jaqueira, em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

UBS Jaqueira, em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 02/10/2026 18:52

Três Rios alcançou a 7ª colocação no Estado do Rio de Janeiro no indicador de acesso à saúde do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O município também aparece na 67ª posição na região Sudeste e na 138ª colocação no Brasil.

O resultado reconhece os avanços do governo municipal na ampliação do acesso da população aos serviços de saúde e reflete o trabalho realizado para fortalecer a rede municipal.

Entre as ações que contribuem para a ampliação do acesso estão o fortalecimento da Atenção Primária e da Saúde da Família, o funcionamento de unidades básicas de saúde com horário ampliado, as ações de vacinação e prevenção, o acompanhamento pré-natal, a oferta de exames e consultas, os atendimentos especializados e a descentralização de serviços para aproximar o atendimento da população.

Para o prefeito Jonas Dico, o resultado representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido diariamente pela Prefeitura Municipal. “Três Rios segue avançando na ampliação do acesso à saúde. Esse destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026 reflete o trabalho contínuo que estamos realizando para o fortalecimento da rede municipal. Agradeço também a dedicação dos profissionais de saúde, que diariamente atuam no cuidado e no atendimento à população”, afirmou o prefeito.