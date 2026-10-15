Treinamento realizado pela Vigilância Ambiental em Saúde - Foto: Divulgação/PMTR

Treinamento realizado pela Vigilância Ambiental em SaúdeFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 15/10/2026 14:22





A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Rickettsia, transmitidas pela picada de carrapatos infectados. O carrapato-estrela é um dos principais transmissores da doença no Brasil. Sem tratamento adequado, a infecção pode evoluir para quadros graves.



O risco de contato com carrapatos é maior em áreas rurais, pastagens e locais com vegetação alta, especialmente onde há circulação de animais que podem hospedar esses parasitas. Por isso, a orientação é utilizar calças compridas, blusas de manga longa e roupas de cores claras ao frequentar esses ambientes. Também é importante verificar o corpo e as roupas após a exposição.



Caso seja encontrado um carrapato preso à pele, ele deve ser retirado cuidadosamente com uma pinça, segurando-o próximo à pele e puxando de forma firme e contínua, sem apertar ou esmagar. Secretaria de Saúde de Três Rios , através da Vigilância Ambiental em Saúde, está realizando treinamentos com agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde sobre a prevenção à febre maculosa. O objetivo é preparar os profissionais para orientar os moradores sobre os riscos da doença, os cuidados necessários e a importância de procurar atendimento médico ao apresentar sintomas.A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Rickettsia, transmitidas pela picada de carrapatos infectados. O carrapato-estrela é um dos principais transmissores da doença no Brasil. Sem tratamento adequado, a infecção pode evoluir para quadros graves.O risco de contato com carrapatos é maior em áreas rurais, pastagens e locais com vegetação alta, especialmente onde há circulação de animais que podem hospedar esses parasitas. Por isso, a orientação é utilizar calças compridas, blusas de manga longa e roupas de cores claras ao frequentar esses ambientes. Também é importante verificar o corpo e as roupas após a exposição.Caso seja encontrado um carrapato preso à pele, ele deve ser retirado cuidadosamente com uma pinça, segurando-o próximo à pele e puxando de forma firme e contínua, sem apertar ou esmagar.

Atenção aos sintomas e importância do diagnóstico precoce

Os principais sintomas da febre maculosa são febre, dor de cabeça, dores musculares, fraqueza, náuseas, vômitos e diarreia. Como esses sinais também podem aparecer em outras doenças, como dengue e leptospirose, é importante informar ao médico se houve contato com carrapatos ou passagem por áreas de risco nos dias anteriores.



A Secretaria de Saúde orienta que, diante desses sintomas, a população procure atendimento médico imediatamente. O tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível, já que a demora pode aumentar o risco de complicações.

Capacitação fortalece o trabalho preventivo

Os treinamentos realizados pela Vigilância Ambiental em Saúde abordam informações sobre a doença, os locais de maior risco e as medidas de prevenção que devem ser repassadas aos moradores.



Os agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde têm contato direto com a população durante suas atividades de rotina. A capacitação permite que esses profissionais esclareçam dúvidas e orientem os moradores sobre como evitar a exposição aos carrapatos e reconhecer os sintomas da febre maculosa.



Além do treinamento das equipes, a Secretaria de Saúde também está divulgando orientações à população sobre a doença, com informações sobre prevenção, sintomas e a necessidade de atendimento médico em caso de suspeita.