Outubro Rosa em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Outubro Rosa em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 17/10/2026 19:11

A Beira Rio, em Três Rios , será palco de uma programação especial dedicada à saúde, ao esporte e ao lazer neste domingo (18). Das 8h às 13h, a Avenida Alberto Lavinas receberá uma ação em referência ao Outubro Rosa, com atividades para todas as idades e serviços gratuitos voltados à prevenção de doenças e à conscientização sobre o câncer de mama.

A programação começa às 8h, com uma corrida organizada em parceria com o SEST/SENAT. Os participantes que conquistarem as primeiras colocações receberão medalhas e troféus. Além da competição, o público poderá participar de uma caminhada e de diversas atividades físicas, como alongamento, futevôlei, circuito esportivo, aulas de jump e dança. A Clínica Proscan também marcará presença com a Caminhada Kids e um treino em conjunto com grupos de corrida.

Os serviços de saúde estarão entre os principais eixos da iniciativa. Durante o evento, serão oferecidas vacinação contra a gripe e outras doenças, aferição da pressão arterial, verificação da glicemia e orientações sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama. O ônibus odontológico também estará disponível para atender à população. A proposta é aproximar os serviços dos moradores e reforçar a importância dos cuidados preventivos e do diagnóstico precoce.

O atendimento ao público será complementado por ações de orientação nutricional, promoção da saúde e distribuição de mudas de plantas medicinais. Também haverá um espaço dedicado ao cuidado da mulher, com a participação de equipes do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), da Van SUAS e da Patrulha Maria da Penha, que atuam em áreas relacionadas à assistência social e à proteção feminina.

As famílias que comparecerem à Beira Rio encontrarão ainda uma série de opções de entretenimento. Entre as atrações previstas estão pula-pula, algodão-doce, brincadeiras, mascote para fotos e atividades de coordenação motora. A iniciativa “Sai da Tela e Vem Brincar” terá atividades como pipa, pião, corrida de saco e pique-bandeira, incentivando as crianças a deixarem os dispositivos eletrônicos de lado e aproveitarem as brincadeiras tradicionais.

A ação também terá um componente solidário. Serão disponibilizadas 200 camisas para quem doar um litro de leite ou um brinquedo novo. A troca poderá ser feita no local a partir das 9h, e os donativos serão encaminhados a uma instituição de Três Rios.

A estrutura do evento contará ainda com praça de alimentação, brindes e atividades de integração. Instituições de ensino, empresas, profissionais e parceiros participarão da iniciativa, que pretende reunir diferentes serviços e opções de lazer em um único espaço. A expectativa é associar a mobilização do Outubro Rosa à promoção da qualidade de vida, ampliando o acesso à informação e incentivando a população a manter os cuidados com a saúde durante todo o ano.