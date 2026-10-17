Outubro Rosa em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura de Três Rios promove ação do Outubro Rosa neste domingo na Beira Rio
Evento na Beira Rio terá corrida, serviços de saúde, atrações infantis e arrecadação solidária na Avenida Alberto Lavinas
Prefeitura de Três Rios promove ação do Outubro Rosa neste domingo na Beira Rio
Evento na Beira Rio terá corrida, serviços de saúde, atrações infantis e arrecadação solidária na Avenida Alberto Lavinas
Prefeito recebe atletas trirrienses vice-campeões do Mundial de microfutsal na Rússia
Cinco atletas do município participaram da competição, realizada entre os dias 7 e 11 de outubro, em Kaluga, na Rússia
Secretaria de Saúde de Três Rios treina agentes para prevenção à febre maculosa
Capacitação reúne agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde para orientar a população sobre os riscos e cuidados com a doença
Escola Municipal Maria das Graças Vieira tem entrega de reforma e cobertura da quadra
Unidade recebeu serviços como a instalação da cobertura da quadra, nova pintura do piso, regularização do piso do corredor de acesso e melhorias no muro da escola
GM de Três Rios registra recorde de ações e atendimentos em setembro
Durante o mês, foram registradas mais de 3,7 mil ações, número 13,72% superior ao que havia sido contabilizado em agosto
Pneumo 20 é disponibilizada para crianças e idosos a partir de 85 anos em Três Rios
Doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde do município
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