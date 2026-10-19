Treinamento realizado em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Treinamento realizado em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 19/10/2026 16:18





Durante a manhã, os participantes acompanharam a palestra da pesquisadora e médica da Fiocruz, Elba Lemos, que compartilhou informações importantes sobre a febre maculosa, contribuindo para a atualização dos conhecimentos e o aprimoramento das práticas de atendimento aos pacientes.



A capacitação também reforçou a importância da identificação precoce dos casos, do acompanhamento adequado dos pacientes e da orientação à população como medidas fundamentais para o enfrentamento da doença. A Prefeitura de Três Rios, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), promoveu, na última semana, uma capacitação sobre febre maculosa voltada a médicos e enfermeiros da região Centro-Sul Fluminense. A iniciativa teve como objetivo fortalecer as ações de prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, ampliando a qualificação dos profissionais que atuam na rede de saúde.Durante a manhã, os participantes acompanharam a palestra da pesquisadora e médica da Fiocruz, Elba Lemos, que compartilhou informações importantes sobre a febre maculosa, contribuindo para a atualização dos conhecimentos e o aprimoramento das práticas de atendimento aos pacientes.A capacitação também reforçou a importância da identificação precoce dos casos, do acompanhamento adequado dos pacientes e da orientação à população como medidas fundamentais para o enfrentamento da doença.

Febre Maculosa

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Rickettsia, transmitidas aos seres humanos pela picada de carrapatos infectados. A doença pode evoluir rapidamente e provocar complicações graves, principalmente quando o diagnóstico e o tratamento não são realizados nos primeiros dias após o início dos sintomas.



No Brasil, a transmissão está associada a diferentes espécies de carrapatos, incluindo o carrapato-estrela (Amblyomma sculptum). Esses parasitas podem ser encontrados em áreas de mata, pastagens, margens de rios e locais com presença de animais, como capivaras e cavalos. A presença desses animais, porém, não significa necessariamente que estejam infectados ou que o local ofereça risco de transmissão.



Entre os principais sintomas estão febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, náuseas, vômitos e mal-estar. Manchas avermelhadas na pele também podem aparecer, geralmente alguns dias após o início dos sintomas, mas sua ausência não descarta a doença. Os primeiros sinais podem ser semelhantes aos de outras infecções, o que torna fundamental informar ao profissional de saúde sobre uma possível exposição a carrapatos.



A febre maculosa tem tratamento com antibióticos, e a administração deve começar o mais cedo possível, mesmo antes da confirmação laboratorial quando houver suspeita clínica. A demora no atendimento pode aumentar significativamente o risco de complicações e morte. Por isso, pessoas que apresentarem sintomas após frequentar áreas de risco devem procurar atendimento médico imediatamente.



A prevenção inclui evitar locais com infestação de carrapatos, utilizar roupas claras e compridas durante atividades ao ar livre, usar calçados fechados e verificar o corpo em busca de parasitas após passeios em áreas de vegetação. Caso um carrapato seja encontrado preso à pele, a retirada deve ser feita cuidadosamente com uma pinça, sem esmagá-lo. Também é importante procurar orientação médica se houver sintomas após a exposição.