Campanha ocorre em parceria com o HemorioFoto: Divulgação/Firjan SENAI SESI
A iniciativa faz parte do Programa Firjan Cidadã e reforça o compromisso da instituição com ações de impacto social e cuidado com as pessoas.
Doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas em uma única doação, contribuindo diretamente para o atendimento de pacientes em emergências, cirurgias e tratamentos contínuos.
Para participar, é necessário:
- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais, além de documento do responsável
- Estar alimentado e em boas condições de saúde
- Pesar no mínimo 50 kg
- Mulheres não podem estar grávidas ou amamentando
A recomendação é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.
Como funciona a doação
- Cadastro e preenchimento de questionário
- Triagem clínica com profissional de saúde
- Coleta com material estéril e descartável
- Lanche e orientações após a doação
Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes por ano, enquanto mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes ao ano.
Outras informações sobre critérios e orientações estão disponíveis no site do Hemorio.
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