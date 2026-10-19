Campanha ocorre em parceria com o HemorioFoto: Divulgação/Firjan SENAI SESI

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Enzo Gabriel
A Firjan SENAI SESI Três Rios realiza, nesta terça-feira (20), a campanha de doação de sangue Doe+Vidas, em parceria com o Hemorio. A ação acontece das 8h às 14h, na unidade localizada na Avenida Vereador Mário de Castro Reis, n° 25, Nova Niterói e é aberta ao público.

A iniciativa faz parte do Programa Firjan Cidadã e reforça o compromisso da instituição com ações de impacto social e cuidado com as pessoas.

Doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas em uma única doação, contribuindo diretamente para o atendimento de pacientes em emergências, cirurgias e tratamentos contínuos.

Para participar, é necessário:
- Apresentar documento oficial com foto
- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais, além de documento do responsável
- Estar alimentado e em boas condições de saúde
- Pesar no mínimo 50 kg
- Mulheres não podem estar grávidas ou amamentando

A recomendação é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.

Como funciona a doação

A doação de sangue total consiste na coleta de até 450 ml de sangue e leva cerca de 10 minutos. O processo inclui:
- Cadastro e preenchimento de questionário
- Triagem clínica com profissional de saúde
- Coleta com material estéril e descartável
- Lanche e orientações após a doação

Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes por ano, enquanto mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes ao ano.

Outras informações sobre critérios e orientações estão disponíveis no site do Hemorio.