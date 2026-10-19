Campanha ocorre em parceria com o Hemorio - Foto: Divulgação/Firjan SENAI SESI

Campanha ocorre em parceria com o HemorioFoto: Divulgação/Firjan SENAI SESI

Publicado 19/10/2026 16:27





A iniciativa faz parte do Programa Firjan Cidadã e reforça o compromisso da instituição com ações de impacto social e cuidado com as pessoas.



Doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas em uma única doação, contribuindo diretamente para o atendimento de pacientes em emergências, cirurgias e tratamentos contínuos.



Para participar, é necessário: A Firjan SENAI SESI Três Rios realiza, nesta terça-feira (20), a campanha de doação de sangue Doe+Vidas, em parceria com o Hemorio . A ação acontece das 8h às 14h, na unidade localizada na Avenida Vereador Mário de Castro Reis, n° 25, Nova Niterói e é aberta ao público.A iniciativa faz parte do Programa Firjan Cidadã e reforça o compromisso da instituição com ações de impacto social e cuidado com as pessoas.Doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas em uma única doação, contribuindo diretamente para o atendimento de pacientes em emergências, cirurgias e tratamentos contínuos.

- Apresentar documento oficial com foto

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais, além de documento do responsável

- Estar alimentado e em boas condições de saúde

- Pesar no mínimo 50 kg

- Mulheres não podem estar grávidas ou amamentando



A recomendação é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.

Como funciona a doação