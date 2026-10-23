Obras já foram iniciadas - Foto: Divulgação/PMTR

Obras já foram iniciadasFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 23/10/2026 21:36 | Atualizado 23/10/2026 21:39





A parceria foi autorizada por um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Três Rios e estabelece a divisão de responsabilidades entre as duas cidades para viabilizar a infraestrutura necessária. O bairro fica em uma área limítrofe entre os municípios, o que levou à articulação conjunta para atender à demanda dos moradores.



Para o início das obras, Areal disponibilizou os materiais de tubulação, enquanto Três Rios mobilizou profissionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI) para executar os serviços.



Conforme previsto no acordo, o município de Três Rios ficará responsável por fornecer a mão de obra e os recursos necessários à implantação da rede. Entre eles estão equipamentos, veículos, máquinas e ferramentas, além do suporte técnico e do acompanhamento dos trabalhos.



Os custos relacionados à mão de obra e à utilização desses recursos serão assumidos por Três Rios, por meio do SAAETRI. Já Areal ficará responsável pela prestação do serviço público de abastecimento de água aos moradores do Vila Verde após a conclusão da infraestrutura.



A divisão das atribuições permite que os municípios atuem de forma coordenada para viabilizar o atendimento à comunidade. Enquanto Três Rios conduz a implantação da rede, Areal assumirá a operação do abastecimento, conforme estabelecido no acordo de cooperação. Após três décadas de espera, os moradores do bairro Vila Verde, em Bemposta, distrito de Três Rios , começam a ver avançar uma iniciativa para garantir o acesso à água. A Prefeitura de Três Rios iniciou, na última terça-feira (20), os trabalhos para implantação da rede de abastecimento na localidade, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica firmado com o município de Areal.A parceria foi autorizada por um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Três Rios e estabelece a divisão de responsabilidades entre as duas cidades para viabilizar a infraestrutura necessária. O bairro fica em uma área limítrofe entre os municípios, o que levou à articulação conjunta para atender à demanda dos moradores.Para o início das obras, Areal disponibilizou os materiais de tubulação, enquanto Três Rios mobilizou profissionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI) para executar os serviços.Conforme previsto no acordo, o município de Três Rios ficará responsável por fornecer a mão de obra e os recursos necessários à implantação da rede. Entre eles estão equipamentos, veículos, máquinas e ferramentas, além do suporte técnico e do acompanhamento dos trabalhos.Os custos relacionados à mão de obra e à utilização desses recursos serão assumidos por Três Rios, por meio do SAAETRI. Já Areal ficará responsável pela prestação do serviço público de abastecimento de água aos moradores do Vila Verde após a conclusão da infraestrutura.A divisão das atribuições permite que os municípios atuem de forma coordenada para viabilizar o atendimento à comunidade. Enquanto Três Rios conduz a implantação da rede, Areal assumirá a operação do abastecimento, conforme estabelecido no acordo de cooperação.

Demanda antiga dos moradores



A iniciativa busca solucionar uma reivindicação antiga da população do Vila Verde, que aguarda há cerca de 30 anos por melhorias no acesso à água. A implantação da rede representa uma etapa para ampliar a infraestrutura de serviços essenciais na localidade.



O abastecimento de água é um dos componentes fundamentais do saneamento básico, com impacto direto nas condições de higiene, saúde e qualidade de vida da população. A execução dos trabalhos pretende criar as condições necessárias para que os moradores passem a contar com o serviço público após a conclusão da rede.



“A iniciativa representa um avanço na busca por uma solução para uma demanda antiga da comunidade e reforça a cooperação entre os dois municípios para ampliar o acesso a serviços essenciais. A implantação da infraestrutura de abastecimento busca proporcionar melhores condições de vida aos moradores do Vila Verde, que aguardam há três décadas por essa melhoria”, destacou o prefeito Jonas Dico.