Fiscalização foi realizada em dois pontos do município - Foto: Divulgação/Detran RJ

Fiscalização foi realizada em dois pontos do municípioFoto: Divulgação/Detran RJ

Publicado 23/10/2026 21:45





A fiscalização aconteceu das 17h às 21h, em dois pontos do município: na Rua do Quincão, esquina com a Rua Benjamin Constant, e na Rua Nelson Viana. Além das autuações, os agentes registraram 30 deliberações durante a operação.



Entre as irregularidades identificadas, seis envolviam condutores sem habilitação para dirigir. Também foram registradas três autuações relacionadas ao sistema de descarga das motocicletas, uma por condução com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e outra por habilitação em categoria diferente da exigida para o veículo.



As ações têm como objetivo identificar irregularidades na documentação e nas condições dos veículos, além de reforçar o cumprimento das normas de trânsito. Segundo o Detran RJ, a fiscalização também busca conscientizar os condutores sobre comportamentos que podem colocar em risco a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.



O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, destacou que as operações são voltadas à prevenção de situações que possam comprometer a segurança viária.



“O objetivo das operações de fiscalização é coibir infrações e conscientizar os condutores sobre a importância de manter a documentação regularizada, contribuindo para a segurança viária”, ressaltou. Uma operação de fiscalização de trânsito voltada para motociclistas resultou em 68 autuações em Três Rios, na Região Centro-Sul Fluminense, nesta quinta-feira (22). A ação foi realizada pelo Detran RJ , em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, e abordou 105 motocicletas ao longo de quatro horas. Desse total, 47 foram autuadas.A fiscalização aconteceu das 17h às 21h, em dois pontos do município: na Rua do Quincão, esquina com a Rua Benjamin Constant, e na Rua Nelson Viana. Além das autuações, os agentes registraram 30 deliberações durante a operação.Entre as irregularidades identificadas, seis envolviam condutores sem habilitação para dirigir. Também foram registradas três autuações relacionadas ao sistema de descarga das motocicletas, uma por condução com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e outra por habilitação em categoria diferente da exigida para o veículo.As ações têm como objetivo identificar irregularidades na documentação e nas condições dos veículos, além de reforçar o cumprimento das normas de trânsito. Segundo o Detran RJ, a fiscalização também busca conscientizar os condutores sobre comportamentos que podem colocar em risco a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, destacou que as operações são voltadas à prevenção de situações que possam comprometer a segurança viária.“O objetivo das operações de fiscalização é coibir infrações e conscientizar os condutores sobre a importância de manter a documentação regularizada, contribuindo para a segurança viária”, ressaltou.

Fiscalizações terão continuidade

De acordo com o Detran RJ, as operações em Três Rios já foram realizadas em outros momentos nos últimos meses e terão continuidade. A proposta é ampliar a fiscalização e sensibilizar os motociclistas sobre a importância de cumprir a legislação de trânsito.



A regularização da documentação é um dos pontos observados nas abordagens. Conduzir veículo sem possuir habilitação, por exemplo, é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sujeita a multa multiplicada por três e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, conforme as condições previstas na legislação.



Já dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias também configura infração gravíssima, com multa e medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. As exigências buscam assegurar que os motoristas estejam legalmente autorizados a conduzir os veículos.



As ações de fiscalização integram as iniciativas do órgão para promover maior segurança no trânsito e reduzir situações de risco nas vias públicas.