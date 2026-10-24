Alimentos fora da validade armazenados - Foto: Divulgação/Procon RJ

Alimentos fora da validade armazenadosFoto: Divulgação/Procon RJ

Publicado 24/10/2026 14:02





Durante as inspeções, os agentes encontraram problemas como alimentos armazenados diretamente no chão, equipamentos enferrujados, ralos sem proteção e fiação elétrica exposta. Também foram constatadas falhas na limpeza e na conservação dos ambientes, além da presença de insetos.



Entre os produtos fiscalizados estavam carnes, linguiças, queijos, mortadelas, bacalhau, mocotó, bucho, frango, laticínios e itens de padaria. A operação também identificou mercadorias vencidas e produtos sem informações obrigatórias sobre manipulação e prazo de validade.



Em um dos estabelecimentos vistoriados durante a ação, a área destinada ao preparo e ao corte de carnes foi interditada devido às condições inadequadas de higiene.



O balanço geral da fiscalização, que também ocorreu nos municípios de Cambuci e Itaocara, aponta o descarte de 1.012,95 quilos de alimentos irregulares e o recolhimento de 339,5 litros de álcool líquido 70%. Os quantitativos específicos de produtos recolhidos em Três Rios não foram detalhados nas informações divulgadas. Supermercados de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, foram alvo de uma fiscalização da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ. A operação identificou irregularidades relacionadas à conservação de alimentos, às condições de higiene e à estrutura dos estabelecimentos. Os locais autuados terão prazo de 15 dias para apresentar defesa.Durante as inspeções, os agentes encontraram problemas como alimentos armazenados diretamente no chão, equipamentos enferrujados, ralos sem proteção e fiação elétrica exposta. Também foram constatadas falhas na limpeza e na conservação dos ambientes, além da presença de insetos.Entre os produtos fiscalizados estavam carnes, linguiças, queijos, mortadelas, bacalhau, mocotó, bucho, frango, laticínios e itens de padaria. A operação também identificou mercadorias vencidas e produtos sem informações obrigatórias sobre manipulação e prazo de validade.Em um dos estabelecimentos vistoriados durante a ação, a área destinada ao preparo e ao corte de carnes foi interditada devido às condições inadequadas de higiene.O balanço geral da fiscalização, que também ocorreu nos municípios de Cambuci e Itaocara, aponta o descarte de 1.012,95 quilos de alimentos irregulares e o recolhimento de 339,5 litros de álcool líquido 70%. Os quantitativos específicos de produtos recolhidos em Três Rios não foram detalhados nas informações divulgadas.

Fiscalização também identifica irregularidades em Cambuci e Itaocara

Nos municípios de Cambuci e Itaocara, a operação resultou no descarte de 795,35 quilos de alimentos considerados impróprios para consumo. Entre os produtos retirados de circulação estavam mercadorias com prazo de validade vencido e itens sem as informações obrigatórias sobre manipulação e conservação.



As equipes também verificaram problemas nas condições de armazenamento e higiene dos estabelecimentos fiscalizados. As irregularidades identificadas incluíam alimentos mantidos diretamente no chão, equipamentos enferrujados e falhas na estrutura dos ambientes, situações que podem comprometer a conservação dos produtos e as condições sanitárias dos locais.



A fiscalização ainda resultou no descarte de álcool líquido 70%. Do total de 339,5 litros informado no balanço geral da operação, 297 litros foram mencionados adicionalmente entre os produtos descartados pelas equipes.



As ações foram conduzidas pela Sedcon e pelo Procon-RJ, órgãos responsáveis pela fiscalização das relações de consumo no estado. Após as autuações, os estabelecimentos terão 15 dias para apresentar defesa, conforme o procedimento administrativo.



A fiscalização busca identificar irregularidades na comercialização e no armazenamento de produtos, especialmente alimentos, e verificar se os estabelecimentos atendem às condições adequadas de conservação e higiene. Eventuais penalidades dependerão da análise das infrações e do andamento dos processos administrativos.