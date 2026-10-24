Alimentos fora da validade armazenadosFoto: Divulgação/Procon RJ
Durante as inspeções, os agentes encontraram problemas como alimentos armazenados diretamente no chão, equipamentos enferrujados, ralos sem proteção e fiação elétrica exposta. Também foram constatadas falhas na limpeza e na conservação dos ambientes, além da presença de insetos.
Entre os produtos fiscalizados estavam carnes, linguiças, queijos, mortadelas, bacalhau, mocotó, bucho, frango, laticínios e itens de padaria. A operação também identificou mercadorias vencidas e produtos sem informações obrigatórias sobre manipulação e prazo de validade.
Em um dos estabelecimentos vistoriados durante a ação, a área destinada ao preparo e ao corte de carnes foi interditada devido às condições inadequadas de higiene.
O balanço geral da fiscalização, que também ocorreu nos municípios de Cambuci e Itaocara, aponta o descarte de 1.012,95 quilos de alimentos irregulares e o recolhimento de 339,5 litros de álcool líquido 70%. Os quantitativos específicos de produtos recolhidos em Três Rios não foram detalhados nas informações divulgadas.
Fiscalização também identifica irregularidades em Cambuci e Itaocara
As equipes também verificaram problemas nas condições de armazenamento e higiene dos estabelecimentos fiscalizados. As irregularidades identificadas incluíam alimentos mantidos diretamente no chão, equipamentos enferrujados e falhas na estrutura dos ambientes, situações que podem comprometer a conservação dos produtos e as condições sanitárias dos locais.
A fiscalização ainda resultou no descarte de álcool líquido 70%. Do total de 339,5 litros informado no balanço geral da operação, 297 litros foram mencionados adicionalmente entre os produtos descartados pelas equipes.
As ações foram conduzidas pela Sedcon e pelo Procon-RJ, órgãos responsáveis pela fiscalização das relações de consumo no estado. Após as autuações, os estabelecimentos terão 15 dias para apresentar defesa, conforme o procedimento administrativo.
A fiscalização busca identificar irregularidades na comercialização e no armazenamento de produtos, especialmente alimentos, e verificar se os estabelecimentos atendem às condições adequadas de conservação e higiene. Eventuais penalidades dependerão da análise das infrações e do andamento dos processos administrativos.
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