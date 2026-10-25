Policial militar foi detido em Três Rios querendo fotografar o voto. Em Maricá, um idoso morreu na filaFoto: Paulo Pinto/Agência Brasil
O caso foi registrado durante as eleições e integra as ocorrências de possíveis crimes eleitorais acompanhadas pela Justiça Eleitoral no estado. A tentativa de fotografar o voto chamou a atenção por envolver a preservação do sigilo do eleitor e a suspeita de comercialização do voto.
A compra e a venda de votos são práticas proibidas pela legislação eleitoral brasileira. A oferta ou a promessa de dinheiro ou de outras vantagens em troca do voto pode configurar o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. A legislação também proíbe a violação do sigilo da votação, princípio que busca garantir que o eleitor possa escolher livremente, sem pressão ou fiscalização de terceiros.
No caso de Três Rios, as informações divulgadas pelo presidente do TRE-RJ apontam que o subtenente foi flagrado tentando fotografar o voto e que havia dinheiro com ele. Segundo o desembargador, também foi constatado que o policial teria vendido o voto.
Compra de votos e sigilo da votação
A tentativa de fotografar o voto também é proibida. O objetivo da restrição é garantir que a escolha feita na urna permaneça sigilosa e evitar que imagens sejam utilizadas para demonstrar a terceiros em quem o eleitor votou. A prática pode configurar violação ou tentativa de violação do sigilo do voto, crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, com pena de detenção de até dois anos.
De acordo com as orientações da Justiça Eleitoral, celulares, câmeras e outros equipamentos capazes de registrar a escolha não podem ser levados à cabine de votação. Antes de votar, o eleitor deve deixar o aparelho no local indicado pela mesa receptora.
Outras ocorrências no estado
Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, o tribunal recebeu informações de que frotas de ônibus não estavam circulando conforme o determinado para o dia da votação. Segundo Claudio de Mello Tavares, uma decisão judicial estabeleceu que as empresas colocassem os veículos em operação, sob pena de multa de R$ 500 mil por hora. O serviço teria voltado à normalidade ainda pela manhã.
No estado do Rio de Janeiro, 150 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas, o equivalente a 0,4% do total, segundo o tribunal.
Em Maricá, também na Região Metropolitana, um idoso que aguardava na fila para votar sofreu um infarto e morreu, conforme informado pela Justiça Eleitoral.
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