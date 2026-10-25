Policial militar foi detido em Três Rios querendo fotografar o voto. Em Maricá, um idoso morreu na fila - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Policial militar foi detido em Três Rios querendo fotografar o voto. Em Maricá, um idoso morreu na filaFoto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 18:48





O caso foi registrado durante as eleições e integra as ocorrências de possíveis crimes eleitorais acompanhadas pela Justiça Eleitoral no estado. A tentativa de fotografar o voto chamou a atenção por envolver a preservação do sigilo do eleitor e a suspeita de comercialização do voto.



A compra e a venda de votos são práticas proibidas pela legislação eleitoral brasileira. A oferta ou a promessa de dinheiro ou de outras vantagens em troca do voto pode configurar o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. A legislação também proíbe a violação do sigilo da votação, princípio que busca garantir que o eleitor possa escolher livremente, sem pressão ou fiscalização de terceiros.



No caso de Três Rios, as informações divulgadas pelo presidente do TRE-RJ apontam que o subtenente foi flagrado tentando fotografar o voto e que havia dinheiro com ele. Segundo o desembargador, também foi constatado que o policial teria vendido o voto. Um policial militar foi detido neste domingo (25) após tentar fotografar o próprio voto na cabine de votação, em Três Rios, na Região Centro-Sul Fluminense. De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares , o subtenente estava com R$ 114 e teria vendido o voto.O caso foi registrado durante as eleições e integra as ocorrências de possíveis crimes eleitorais acompanhadas pela Justiça Eleitoral no estado. A tentativa de fotografar o voto chamou a atenção por envolver a preservação do sigilo do eleitor e a suspeita de comercialização do voto.A compra e a venda de votos são práticas proibidas pela legislação eleitoral brasileira. A oferta ou a promessa de dinheiro ou de outras vantagens em troca do voto pode configurar o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. A legislação também proíbe a violação do sigilo da votação, princípio que busca garantir que o eleitor possa escolher livremente, sem pressão ou fiscalização de terceiros.No caso de Três Rios, as informações divulgadas pelo presidente do TRE-RJ apontam que o subtenente foi flagrado tentando fotografar o voto e que havia dinheiro com ele. Segundo o desembargador, também foi constatado que o policial teria vendido o voto.

Compra de votos e sigilo da votação

A legislação brasileira estabelece regras para impedir que eleitores sejam pressionados ou recebam vantagens para escolher determinado candidato. O artigo 299 do Código Eleitoral prevê como crime dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber dinheiro ou outra vantagem com a finalidade de obter ou dar voto, ou conseguir ou prometer abstenção eleitoral. A pena prevista é de reclusão de até quatro anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa, além das consequências legais cabíveis.



A tentativa de fotografar o voto também é proibida. O objetivo da restrição é garantir que a escolha feita na urna permaneça sigilosa e evitar que imagens sejam utilizadas para demonstrar a terceiros em quem o eleitor votou. A prática pode configurar violação ou tentativa de violação do sigilo do voto, crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, com pena de detenção de até dois anos.



De acordo com as orientações da Justiça Eleitoral, celulares, câmeras e outros equipamentos capazes de registrar a escolha não podem ser levados à cabine de votação. Antes de votar, o eleitor deve deixar o aparelho no local indicado pela mesa receptora.

Outras ocorrências no estado



Além do caso registrado em Três Rios, o presidente do TRE-RJ informou que foram contabilizadas cinco ocorrências de crimes eleitorais durante o domingo. Entre elas, uma fiscal do Partido Liberal (PL) foi presa por suspeita de boca de urna no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal.



Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, o tribunal recebeu informações de que frotas de ônibus não estavam circulando conforme o determinado para o dia da votação. Segundo Claudio de Mello Tavares, uma decisão judicial estabeleceu que as empresas colocassem os veículos em operação, sob pena de multa de R$ 500 mil por hora. O serviço teria voltado à normalidade ainda pela manhã.



No estado do Rio de Janeiro, 150 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas, o equivalente a 0,4% do total, segundo o tribunal.



Em Maricá, também na Região Metropolitana, um idoso que aguardava na fila para votar sofreu um infarto e morreu, conforme informado pela Justiça Eleitoral.