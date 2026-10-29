Reunião de planejamento do Natal 2026Foto: Divulgação/PMTR
A primeira reunião foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e contou com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), do Sicomércio e das secretarias municipais de Indústria e Comércio e de Comunicação. O encontro marcou o início das discussões para organizar as atividades e definir estratégias para o período natalino.
A iniciativa foi proposta pelo prefeito Jonas Dico e pelo vice-prefeito Liliu. Entre as ideias apresentadas estão a decoração de ruas, praças, vitrines e residências, além da realização de concursos de iluminação natalina, com premiações para os participantes.
O planejamento também inclui campanhas de vale-compras destinadas aos consumidores e a criação de espaços temáticos e interativos, chamados de “Pontos de Emoção”. A intenção é instalar ambientes atrativos para fotografias e registros nas redes sociais, incentivando moradores e visitantes a circularem por diferentes pontos de Três Rios durante as festividades.
Campanha busca envolver moradores e comerciantes
A programação também tem como objetivo movimentar a economia local em um dos períodos mais importantes para o comércio. Com a decoração e as atividades temáticas, a expectativa é atrair consumidores, valorizar os estabelecimentos da cidade e estimular as compras nos negócios locais.
Programação será detalhada posteriormente
Os detalhes da programação, assim como os critérios para participação nos concursos de iluminação e as respectivas premiações, ainda serão definidos. As informações deverão ser divulgadas após a conclusão das etapas de planejamento conjunto.
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