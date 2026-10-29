Reunião de planejamento do Natal 2026 - Foto: Divulgação/PMTR

Reunião de planejamento do Natal 2026Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 29/10/2026 22:50





A primeira reunião foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e contou com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), do Sicomércio e das secretarias municipais de Indústria e Comércio e de Comunicação. O encontro marcou o início das discussões para organizar as atividades e definir estratégias para o período natalino.



A iniciativa foi proposta pelo prefeito Jonas Dico e pelo vice-prefeito Liliu. Entre as ideias apresentadas estão a decoração de ruas, praças, vitrines e residências, além da realização de concursos de iluminação natalina, com premiações para os participantes.



O planejamento também inclui campanhas de vale-compras destinadas aos consumidores e a criação de espaços temáticos e interativos, chamados de “Pontos de Emoção”. A intenção é instalar ambientes atrativos para fotografias e registros nas redes sociais, incentivando moradores e visitantes a circularem por diferentes pontos de Três Rios durante as festividades. A Prefeitura de Três Rios iniciou o planejamento das ações para o Natal 2026. A proposta é integrar o poder público, entidades representativas do comércio e moradores na construção de uma programação que envolva diferentes regiões da cidade, com decoração temática, concursos de iluminação e iniciativas para estimular as vendas de fim de ano.A primeira reunião foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e contou com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), do Sicomércio e das secretarias municipais de Indústria e Comércio e de Comunicação. O encontro marcou o início das discussões para organizar as atividades e definir estratégias para o período natalino.A iniciativa foi proposta pelo prefeito Jonas Dico e pelo vice-prefeito Liliu. Entre as ideias apresentadas estão a decoração de ruas, praças, vitrines e residências, além da realização de concursos de iluminação natalina, com premiações para os participantes.O planejamento também inclui campanhas de vale-compras destinadas aos consumidores e a criação de espaços temáticos e interativos, chamados de “Pontos de Emoção”. A intenção é instalar ambientes atrativos para fotografias e registros nas redes sociais, incentivando moradores e visitantes a circularem por diferentes pontos de Três Rios durante as festividades.

Campanha busca envolver moradores e comerciantes

Com o conceito “O Natal começa com você!”, a campanha pretende estimular a participação da população na decoração da cidade. A proposta é incentivar iniciativas individuais, como enfeitar janelas, fachadas e vitrines, para ampliar o clima natalino em diferentes bairros e espaços públicos.

Além dos comerciantes e empresários, o projeto prevê o envolvimento de escolas das redes pública e privada, instituições e outros segmentos da sociedade. A ideia é ampliar a participação comunitária e aproximar as ações culturais e turísticas do cotidiano dos moradores.



A programação também tem como objetivo movimentar a economia local em um dos períodos mais importantes para o comércio. Com a decoração e as atividades temáticas, a expectativa é atrair consumidores, valorizar os estabelecimentos da cidade e estimular as compras nos negócios locais.

Programação será detalhada posteriormente

Segundo a proposta apresentada no encontro, o Natal 2026 busca reunir atividades culturais, ações de incentivo ao comércio e iniciativas de participação popular. A expectativa é que a celebração fortaleça a identidade de Três Rios e amplie o envolvimento entre a administração municipal, a iniciativa privada e a população.



Os detalhes da programação, assim como os critérios para participação nos concursos de iluminação e as respectivas premiações, ainda serão definidos. As informações deverão ser divulgadas após a conclusão das etapas de planejamento conjunto.