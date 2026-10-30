Encontro entre a Secretaria de Esportes e o CREF1 - Foto: Divulgação/PMTR

Encontro entre a Secretaria de Esportes e o CREF1Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 30/10/2026 18:44





As medidas foram discutidas durante uma reunião entre representantes da administração municipal e do Conselho. O encontro teve como objetivo alinhar formas de atuação conjunta para ampliar a realização de atividades esportivas em Três Rios e na região, além de criar condições para o desenvolvimento de projetos e eventos ligados ao setor.



A articulação envolve a participação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e busca aproximar o poder público do Conselho, que representa os profissionais de Educação Física. A iniciativa também tem como uma de suas finalidades estimular a prática de atividades físicas e contribuir para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população. A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, articula uma parceria institucional com o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1) para fortalecer o desenvolvimento de atividades esportivas no município. A proposta prevê apoio à realização de eventos, utilização de espaços públicos e iniciativas voltadas à valorização dos profissionais de Educação Física.As medidas foram discutidas durante uma reunião entre representantes da administração municipal e do Conselho. O encontro teve como objetivo alinhar formas de atuação conjunta para ampliar a realização de atividades esportivas em Três Rios e na região, além de criar condições para o desenvolvimento de projetos e eventos ligados ao setor.A articulação envolve a participação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e busca aproximar o poder público do Conselho, que representa os profissionais de Educação Física. A iniciativa também tem como uma de suas finalidades estimular a prática de atividades físicas e contribuir para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

Prefeitura prevê apoio ao calendário de eventos

Entre as medidas discutidas está o suporte do município à execução do calendário anual de eventos do CREF1. A proposta inclui a possibilidade de disponibilização e autorização de espaços públicos para a realização das atividades programadas pelo Conselho.



A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também deverá atuar no apoio institucional às iniciativas, colaborando para viabilizar os encontros e as programações previstas. A participação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (Saaetri) está igualmente prevista, conforme as demandas e necessidades de cada evento.



A utilização de equipamentos públicos é um dos pontos da articulação, permitindo que as atividades possam contar com espaços adequados para receber participantes e profissionais. As condições de apoio deverão considerar as características de cada programação organizada pelo Conselho.

Iniciativa busca valorizar profissionais de Educação Física

O secretário municipal de Esporte e Lazer, André Tadeu, participou diretamente das tratativas para a construção da parceria. Durante a articulação, foi reforçado o compromisso da administração municipal em estabelecer cooperações institucionais que contribuam para o desenvolvimento do esporte e ampliem as oportunidades oferecidas à população.



Além do incentivo à realização de eventos, a proposta também busca reconhecer a importância dos profissionais de Educação Física na promoção de atividades esportivas e na disseminação de hábitos saudáveis.



A aproximação entre a Prefeitura e o CREF1 pretende fortalecer o trabalho desenvolvido no município, criando possibilidades de colaboração entre o poder público e a categoria. A expectativa é que o apoio às programações do Conselho contribua para ampliar a oferta de iniciativas esportivas e incentivar a participação da população em atividades físicas.



A parceria também contempla ações que podem alcançar profissionais e moradores de Três Rios e de cidades da região, fortalecendo o intercâmbio de experiências e o desenvolvimento do esporte em âmbito regional.