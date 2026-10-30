38º BPM receberá novos agentes - Foto: Divulgação/PMERJ

38º BPM receberá novos agentesFoto: Divulgação/PMERJ

Publicado 30/10/2026 18:52





O anúncio foi feito durante a divulgação da ampliação do serviço, que prevê o reforço de 24 policiais militares em seis pontos de atendimento distribuídos pela Baixada Fluminense, Região Serrana e Zona Norte. Entre as unidades contempladas está o 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento em Três Rios.



A expansão também inclui a disponibilização de novas viaturas blindadas, apoio logístico e infraestrutura para o acompanhamento de mulheres que possuem medidas protetivas concedidas pela Justiça. Segundo a corporação, o objetivo é ampliar a capacidade de atendimento, aumentar o número de visitas e fiscalizar mais medidas protetivas em um intervalo menor de tempo. Três Rios está entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro com maior número de mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, da Polícia Militar. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Polícia Militar nesta quinta-feira (29), a cidade ocupa a terceira posição no levantamento, com 1.640 mulheres assistidas pelo programa, que oferece atendimento especializado a vítimas de violência doméstica e familiar.O anúncio foi feito durante a divulgação da ampliação do serviço, que prevê o reforço de 24 policiais militares em seis pontos de atendimento distribuídos pela Baixada Fluminense, Região Serrana e Zona Norte. Entre as unidades contempladas está o 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento em Três Rios.A expansão também inclui a disponibilização de novas viaturas blindadas, apoio logístico e infraestrutura para o acompanhamento de mulheres que possuem medidas protetivas concedidas pela Justiça. Segundo a corporação, o objetivo é ampliar a capacidade de atendimento, aumentar o número de visitas e fiscalizar mais medidas protetivas em um intervalo menor de tempo.

Três Rios está entre as cidades com mais mulheres assistidas

No levantamento apresentado pela Polícia Militar, Três Rios aparece atrás apenas de Nova Iguaçu e Barra do Piraí. O município da Baixada Fluminense lidera a relação, com aproximadamente quatro mil mulheres acompanhadas, enquanto Barra do Piraí registra 1.874 assistidas. Três Rios ocupa a terceira colocação, com 1.640.



Na sequência aparecem Belford Roxo, com 1.280 mulheres, e Irajá, com 1.036. Os dados reforçam a demanda pelo serviço na área de atuação das unidades policiais contempladas pela ampliação.



De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as regiões atendidas pelos batalhões envolvidos na expansão concentram 42% das mulheres assistidas pelo programa em todo o estado, totalizando 23.423 pessoas. Além do 38º BPM, estão incluídos o 10º BPM, em Barra do Piraí; o 20º BPM, em Mesquita; o 39º BPM, em Belford Roxo; e o 41º BPM, em Irajá.

Programa já acompanhou mais de 135 mil mulheres

Outra mudança anunciada é a inclusão da área da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Itaguaí, no atendimento especializado. Segundo a corporação, será a primeira vez que a região contará diretamente com o serviço. A medida também pretende reduzir a sobrecarga da equipe da Patrulha Maria da Penha do 24º BPM, em Queimados, que atualmente atende à demanda.



Os policiais que atuam no programa são voluntários e passam por capacitação específica antes de integrar as equipes. O treinamento inclui conteúdos relacionados à legislação de gênero, aos direitos das mulheres, às parcerias institucionais e às técnicas de gerenciamento de riscos em situações de violência doméstica e familiar.



Em sete anos de funcionamento, a Patrulha Maria da Penha já acompanhou mais de 135 mil mulheres com medidas protetivas em todo o Estado do Rio de Janeiro. No mesmo período, as equipes realizaram mais de mil prisões.



A iniciativa tem como objetivo garantir o cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, além de oferecer acompanhamento próximo às vítimas e atuar na prevenção de novos episódios de violência. Com o reforço anunciado, a Polícia Militar pretende ampliar a presença das equipes e a capacidade de resposta às mulheres atendidas pelo programa.