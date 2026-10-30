38º BPM receberá novos agentesFoto: Divulgação/PMERJ
O anúncio foi feito durante a divulgação da ampliação do serviço, que prevê o reforço de 24 policiais militares em seis pontos de atendimento distribuídos pela Baixada Fluminense, Região Serrana e Zona Norte. Entre as unidades contempladas está o 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento em Três Rios.
A expansão também inclui a disponibilização de novas viaturas blindadas, apoio logístico e infraestrutura para o acompanhamento de mulheres que possuem medidas protetivas concedidas pela Justiça. Segundo a corporação, o objetivo é ampliar a capacidade de atendimento, aumentar o número de visitas e fiscalizar mais medidas protetivas em um intervalo menor de tempo.
Três Rios está entre as cidades com mais mulheres assistidas
Na sequência aparecem Belford Roxo, com 1.280 mulheres, e Irajá, com 1.036. Os dados reforçam a demanda pelo serviço na área de atuação das unidades policiais contempladas pela ampliação.
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as regiões atendidas pelos batalhões envolvidos na expansão concentram 42% das mulheres assistidas pelo programa em todo o estado, totalizando 23.423 pessoas. Além do 38º BPM, estão incluídos o 10º BPM, em Barra do Piraí; o 20º BPM, em Mesquita; o 39º BPM, em Belford Roxo; e o 41º BPM, em Irajá.
Programa já acompanhou mais de 135 mil mulheres
Os policiais que atuam no programa são voluntários e passam por capacitação específica antes de integrar as equipes. O treinamento inclui conteúdos relacionados à legislação de gênero, aos direitos das mulheres, às parcerias institucionais e às técnicas de gerenciamento de riscos em situações de violência doméstica e familiar.
Em sete anos de funcionamento, a Patrulha Maria da Penha já acompanhou mais de 135 mil mulheres com medidas protetivas em todo o Estado do Rio de Janeiro. No mesmo período, as equipes realizaram mais de mil prisões.
A iniciativa tem como objetivo garantir o cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, além de oferecer acompanhamento próximo às vítimas e atuar na prevenção de novos episódios de violência. Com o reforço anunciado, a Polícia Militar pretende ampliar a presença das equipes e a capacidade de resposta às mulheres atendidas pelo programa.
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