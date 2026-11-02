Acústico A3 subiu ao palco e fez parte da celebração - Foto: Divulgação/PMTR

Acústico A3 subiu ao palco e fez parte da celebraçãoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 02/11/2026 14:03





Mesmo com a chuva registrada durante a manhã, o público compareceu em grande número e ocupou o espaço preparado para receber os trabalhadores. Ao longo da tarde e da noite, os participantes puderam aproveitar almoço e refrigerante liberado, além de apresentações musicais que fizeram parte da programação organizada para marcar a data.



Entre as atrações estiveram o Acústico A3, Leonardo de Freitas e Fabiano e Quintal de Jorge. A festa também contou com a participação da bateria da escola de samba Bom das Bocas, que levou o ritmo do samba ao encontro dos servidores e contribuiu para animar a celebração.



Além das apresentações, um dos espaços disponibilizados durante o evento foi um estande idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação. No local, os funcionários puderam registrar a participação na festa por meio de fotos e vídeos, levando lembranças da confraternização ao lado de colegas de trabalho.



A programação também incluiu o sorteio de diversos prêmios oferecidos aos servidores. Entre os itens estavam uma moto elétrica, televisões, micro-ondas, eletrodomésticos, vales em dinheiro e outros produtos. O momento foi um dos mais aguardados pelos participantes, que acompanharam os sorteios durante a celebração. A Prefeitura de Três Rios , no Centro-Sul Fluminense, promoveu na última sexta-feira (30) uma festa em homenagem aos servidores públicos municipais. A comemoração, realizada no campo do Entrerriense, reuniu centenas de funcionários de diferentes setores da administração pública em uma programação com música ao vivo, almoço, confraternização e sorteio de prêmios. A iniciativa fez parte das celebrações pelo Dia do Servidor Público, lembrado em 28 de outubro.Mesmo com a chuva registrada durante a manhã, o público compareceu em grande número e ocupou o espaço preparado para receber os trabalhadores. Ao longo da tarde e da noite, os participantes puderam aproveitar almoço e refrigerante liberado, além de apresentações musicais que fizeram parte da programação organizada para marcar a data.Entre as atrações estiveram o Acústico A3, Leonardo de Freitas e Fabiano e Quintal de Jorge. A festa também contou com a participação da bateria da escola de samba Bom das Bocas, que levou o ritmo do samba ao encontro dos servidores e contribuiu para animar a celebração.Além das apresentações, um dos espaços disponibilizados durante o evento foi um estande idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação. No local, os funcionários puderam registrar a participação na festa por meio de fotos e vídeos, levando lembranças da confraternização ao lado de colegas de trabalho.A programação também incluiu o sorteio de diversos prêmios oferecidos aos servidores. Entre os itens estavam uma moto elétrica, televisões, micro-ondas, eletrodomésticos, vales em dinheiro e outros produtos. O momento foi um dos mais aguardados pelos participantes, que acompanharam os sorteios durante a celebração.

Integração entre os servidores

A festa também foi marcada por manifestações de reconhecimento dos funcionários à iniciativa. Kelly Fernandes, servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social, destacou a organização e o envolvimento do público durante a comemoração.



“A festa estava maravilhosa, muito bem organizada, e todo mundo estava animado. Quero parabenizar a administração municipal pela realização desse evento, que foi muito especial para nós, servidores”, afirmou.



Já Simone Reis, servidora da Secretaria Municipal de Educação, ressaltou a importância de promover encontros que aproximem profissionais de diferentes áreas da administração pública. Segundo ela, a confraternização permite que trabalhadores de setores distintos compartilhem experiências fora da rotina de trabalho.



“Foi um evento muito bom, e quero parabenizar a Prefeitura pela organização. É muito importante termos momentos como esse para confraternizar, encontrar colegas de outras secretarias e celebrar juntos. É uma oportunidade de integração que faz toda a diferença”, destacou.



O prefeito Jonas Dico, o vice-prefeito Liliu, secretários municipais e outras autoridades também participaram da programação. Durante o evento, o prefeito destacou o papel dos funcionários públicos na prestação dos serviços municipais e afirmou que a festa foi organizada como forma de agradecimento aos profissionais.



“Quero agradecer a cada servidor público municipal pela dedicação, pelo compromisso e pelo trabalho realizado diariamente em benefício de Três Rios e da nossa população. Sou servidor público de carreira há 25 anos e reconheço que cada profissional tem um papel fundamental na construção de uma cidade melhor. Essa festa é uma forma de demonstrar nosso reconhecimento e nossa gratidão a todos que fazem a diferença no dia a dia do município”, declarou Jonas Dico.