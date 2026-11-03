Evento terá dois dias de programaçãoFoto: Divulgação/Firjan Centro-Sul

E
Enzo Gabriel
Três Rios recebe, nos dias 4 e 5 de novembro, a Semana Mundial do Pão, evento que reúne empresários e profissionais do setor de panificação para palestras, debates, oficinas e demonstrações de produtos. A programação será realizada na unidade Firjan SENAI do município e busca promover a troca de experiências e a atualização dos profissionais sobre as tendências do mercado.

A iniciativa é promovida pela Firjan Centro-Sul em parceria com o Sindicato das Indústrias de Alimentação (Sindal). O evento destaca a importância da atividade para a economia regional, que possui a segunda maior concentração de estabelecimentos de panificação do estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da Região Serrana.

De acordo com levantamento da Firjan, o Centro-Sul Fluminense conta com 6,5 estabelecimentos do segmento para cada 10 mil habitantes. O índice supera a média estadual, de 4,2 empresas na mesma proporção. Ao todo, são 153 estabelecimentos distribuídos pelos municípios da região.

Três Rios concentra a maior quantidade, com 51 empresas, seguida por Paraíba do Sul, com 29; Miguel Pereira, com 23; e Paty do Alferes, com 19. O setor também possui participação expressiva na geração de empregos, reunindo 803 postos de trabalho formais. No período analisado pela Firjan, o número de trabalhadores na atividade cresceu 9,3% na região, quase três vezes o avanço registrado na média estadual.

Para o vice-presidente da Firjan Centro-Sul, Waldir dos Santos Junior, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar os profissionais e empresários das novidades do mercado. Segundo ele, o encontro já faz parte do calendário regional e contribui para a troca de conhecimentos e o desenvolvimento do setor.

O presidente do Sindal, Gilson dos Santos, também destacou o potencial de crescimento da atividade nos municípios do Centro-Sul. Ele ressaltou a importância das empresas de panificação para a economia local, especialmente pela geração de empregos e pela contribuição ao desenvolvimento dos municípios do interior.

Programação

As atividades serão realizadas na unidade Firjan SENAI Três Rios, localizada na Avenida Vereador Mário de Castro Reis, 25, no bairro Nova Niterói. A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia.

Na quarta-feira (4), a programação começa às 14h, com o II Café com Sindal, seguido, às 15h, pelo Encontro Técnico Setorial de Alimentos, Bebidas e Panificação. Na ocasião, será realizada a palestra “Panorama do Setor de Panificação e Confeitaria”, ministrada por Márcio Rodrigues. Às 16h, haverá o Giro Setorial de Panificação e Confeitaria, conduzido por um especialista da Firjan SENAI.

As inscrições para as atividades do primeiro dia podem ser feitas pelo formulário.

Já na quinta-feira (5), às 15h, será realizada uma aula-show com demonstração de bolo com cobertura de porcelana. Para participar, é necessário realizar inscrição aqui.