Evento terá dois dias de programaçãoFoto: Divulgação/Firjan Centro-Sul
A iniciativa é promovida pela Firjan Centro-Sul em parceria com o Sindicato das Indústrias de Alimentação (Sindal). O evento destaca a importância da atividade para a economia regional, que possui a segunda maior concentração de estabelecimentos de panificação do estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da Região Serrana.
De acordo com levantamento da Firjan, o Centro-Sul Fluminense conta com 6,5 estabelecimentos do segmento para cada 10 mil habitantes. O índice supera a média estadual, de 4,2 empresas na mesma proporção. Ao todo, são 153 estabelecimentos distribuídos pelos municípios da região.
Três Rios concentra a maior quantidade, com 51 empresas, seguida por Paraíba do Sul, com 29; Miguel Pereira, com 23; e Paty do Alferes, com 19. O setor também possui participação expressiva na geração de empregos, reunindo 803 postos de trabalho formais. No período analisado pela Firjan, o número de trabalhadores na atividade cresceu 9,3% na região, quase três vezes o avanço registrado na média estadual.
Para o vice-presidente da Firjan Centro-Sul, Waldir dos Santos Junior, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar os profissionais e empresários das novidades do mercado. Segundo ele, o encontro já faz parte do calendário regional e contribui para a troca de conhecimentos e o desenvolvimento do setor.
O presidente do Sindal, Gilson dos Santos, também destacou o potencial de crescimento da atividade nos municípios do Centro-Sul. Ele ressaltou a importância das empresas de panificação para a economia local, especialmente pela geração de empregos e pela contribuição ao desenvolvimento dos municípios do interior.
Programação
Na quarta-feira (4), a programação começa às 14h, com o II Café com Sindal, seguido, às 15h, pelo Encontro Técnico Setorial de Alimentos, Bebidas e Panificação. Na ocasião, será realizada a palestra “Panorama do Setor de Panificação e Confeitaria”, ministrada por Márcio Rodrigues. Às 16h, haverá o Giro Setorial de Panificação e Confeitaria, conduzido por um especialista da Firjan SENAI.
As inscrições para as atividades do primeiro dia podem ser feitas pelo formulário.
Já na quinta-feira (5), às 15h, será realizada uma aula-show com demonstração de bolo com cobertura de porcelana. Para participar, é necessário realizar inscrição aqui.
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