Unidade de Três Rios irá participar do Mundo SENAIFoto: Paula Johas
A iniciativa acontece simultaneamente em 28 unidades da Firjan SENAI no estado do Rio de Janeiro. O objetivo é apresentar as novidades das profissões industriais, as possibilidades de qualificação e as tendências que devem influenciar o mercado de trabalho nos próximos anos. Entre os assuntos abordados estão inteligência artificial, educação profissional, empregabilidade, saúde e segurança do trabalho e profissões do futuro.
Em Três Rios, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da unidade e as atividades desenvolvidas pela instituição. A proposta é permitir que estudantes, jovens em busca do primeiro emprego e pessoas interessadas em mudar de carreira tenham contato com diferentes áreas de atuação da indústria.
De acordo com Bruno Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, o evento representa uma oportunidade para quem deseja conhecer as possibilidades oferecidas pela educação profissional. Ele destaca que as escolas da instituição funcionam como uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho, especialmente para quem busca a primeira oportunidade ou pretende ingressar no setor industrial.
Tecnologia e oportunidades profissionais
Outro destaque é a palestra internacional “Cidades e dados: sensores abertos entre a indústria e o espaço urbano”, promovida pela Casa Firjan. A atividade contará com a participação de Chiara Cadoni e Theo Hermann, pesquisadores do Senseable City Lab, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos. O grupo desenvolve pesquisas sobre a relação entre cidades, pessoas e novas tecnologias digitais.
O evento também terá atividades direcionadas a quem busca uma oportunidade profissional. Entre elas estão conversas com ex-alunos da Firjan SENAI e palestras sobre autoconhecimento, marketing pessoal, elaboração de currículos e habilidades valorizadas pelos setores de recursos humanos das empresas.
As ações são realizadas em parceria com o Escritório de Carreira da Indústria, plataforma da Firjan SENAI SESI que busca aproximar profissionais e estudantes das oportunidades disponíveis nas indústrias fluminenses. A iniciativa também oferece orientação para o desenvolvimento de competências e preparação para processos seletivos.
Participação em todo o estado
O projeto é desenvolvido pelo Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e promove, em diferentes regiões do país, atividades de aproximação entre a educação profissional e o setor produtivo.
A programação completa, com os horários e as atividades disponíveis em cada unidade, pode ser consultada no site oficial do Mundo SENAI.
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