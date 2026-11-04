Unidade de Três Rios irá participar do Mundo SENAI - Foto: Paula Johas

Unidade de Três Rios irá participar do Mundo SENAIFoto: Paula Johas

Publicado 04/11/2026 13:27





A iniciativa acontece simultaneamente em 28 unidades da Firjan SENAI no estado do Rio de Janeiro. O objetivo é apresentar as novidades das profissões industriais, as possibilidades de qualificação e as tendências que devem influenciar o mercado de trabalho nos próximos anos. Entre os assuntos abordados estão inteligência artificial, educação profissional, empregabilidade, saúde e segurança do trabalho e profissões do futuro.



Em Três Rios, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da unidade e as atividades desenvolvidas pela instituição. A proposta é permitir que estudantes, jovens em busca do primeiro emprego e pessoas interessadas em mudar de carreira tenham contato com diferentes áreas de atuação da indústria.



De acordo com Bruno Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, o evento representa uma oportunidade para quem deseja conhecer as possibilidades oferecidas pela educação profissional. Ele destaca que as escolas da instituição funcionam como uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho, especialmente para quem busca a primeira oportunidade ou pretende ingressar no setor industrial. A unidade da Firjan SENAI de Três Rios participa, nesta quinta e sexta-feira (5 e 6), do Mundo SENAI , evento que busca aproximar jovens e profissionais das oportunidades de formação técnica e do mercado de trabalho. A programação será realizada das 8h30 às 21h e contará com exposição, visitação aos laboratórios, palestras e oficinas.A iniciativa acontece simultaneamente em 28 unidades da Firjan SENAI no estado do Rio de Janeiro. O objetivo é apresentar as novidades das profissões industriais, as possibilidades de qualificação e as tendências que devem influenciar o mercado de trabalho nos próximos anos. Entre os assuntos abordados estão inteligência artificial, educação profissional, empregabilidade, saúde e segurança do trabalho e profissões do futuro.Em Três Rios, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da unidade e as atividades desenvolvidas pela instituição. A proposta é permitir que estudantes, jovens em busca do primeiro emprego e pessoas interessadas em mudar de carreira tenham contato com diferentes áreas de atuação da indústria.De acordo com Bruno Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, o evento representa uma oportunidade para quem deseja conhecer as possibilidades oferecidas pela educação profissional. Ele destaca que as escolas da instituição funcionam como uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho, especialmente para quem busca a primeira oportunidade ou pretende ingressar no setor industrial.

Tecnologia e oportunidades profissionais

A programação estadual do Mundo SENAI também reúne atividades voltadas à inovação e ao desenvolvimento de novas habilidades. Entre os destaques estão oficinas práticas de impressão 3D, realidade virtual, computação na nuvem, cibersegurança e computação quântica, distribuídas entre diferentes unidades da instituição.



Outro destaque é a palestra internacional “Cidades e dados: sensores abertos entre a indústria e o espaço urbano”, promovida pela Casa Firjan. A atividade contará com a participação de Chiara Cadoni e Theo Hermann, pesquisadores do Senseable City Lab, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos. O grupo desenvolve pesquisas sobre a relação entre cidades, pessoas e novas tecnologias digitais.



O evento também terá atividades direcionadas a quem busca uma oportunidade profissional. Entre elas estão conversas com ex-alunos da Firjan SENAI e palestras sobre autoconhecimento, marketing pessoal, elaboração de currículos e habilidades valorizadas pelos setores de recursos humanos das empresas.



As ações são realizadas em parceria com o Escritório de Carreira da Indústria, plataforma da Firjan SENAI SESI que busca aproximar profissionais e estudantes das oportunidades disponíveis nas indústrias fluminenses. A iniciativa também oferece orientação para o desenvolvimento de competências e preparação para processos seletivos.

Participação em todo o estado

Além de Três Rios, o Mundo SENAI será realizado em unidades da capital, Região Metropolitana, Sul Fluminense, Região Serrana, Norte, Noroeste e Região dos Lagos. Na Serra, também participam as unidades de Petrópolis, Nova Friburgo Centro e Nova Friburgo Espaço Moda.



O projeto é desenvolvido pelo Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e promove, em diferentes regiões do país, atividades de aproximação entre a educação profissional e o setor produtivo.



A programação completa, com os horários e as atividades disponíveis em cada unidade, pode ser consultada no site oficial do Mundo SENAI.