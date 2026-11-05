AABB Comunidade, em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

AABB Comunidade, em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 05/11/2026 11:59





O programa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Três Rios, a Federação Nacional das AABBs (FENABB), a Fundação Banco do Brasil e a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Três Rios. Atualmente, são atendidos alunos com idades entre 6 e 14 anos, de duas escolas municipais.



Do total de participantes, 60 estudam na Escola Municipal Maria das Graças Vieira e outros 40 estão matriculados na Escola Municipal Santa Luzia. As atividades são realizadas quatro vezes por semana e contam com o acompanhamento de uma equipe formada por 11 profissionais, responsáveis por orientar os estudantes nas diferentes propostas pedagógicas e de integração.

Cem crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Três Rios participam atualmente do programa AABB Comunidade, iniciativa que oferece atividades educativas, esportivas e culturais no contraturno escolar. Desenvolvido desde 2019 no município, o projeto busca contribuir para a formação dos estudantes, estimulando a aprendizagem, a socialização e o desenvolvimento de habilidades para além da sala de aula.O programa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Três Rios, a Federação Nacional das AABBs (FENABB), a Fundação Banco do Brasil e a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Três Rios. Atualmente, são atendidos alunos com idades entre 6 e 14 anos, de duas escolas municipais.Do total de participantes, 60 estudam na Escola Municipal Maria das Graças Vieira e outros 40 estão matriculados na Escola Municipal Santa Luzia. As atividades são realizadas quatro vezes por semana e contam com o acompanhamento de uma equipe formada por 11 profissionais, responsáveis por orientar os estudantes nas diferentes propostas pedagógicas e de integração.

Atividades vão além do conteúdo escolar



A programação inclui oficinas de português e matemática, atividades artísticas, aulas de natação e práticas esportivas. A proposta é utilizar diferentes experiências de aprendizagem para estimular o desenvolvimento dos participantes, trabalhando aspectos que vão desde o conhecimento escolar até a convivência em grupo.



Além de contribuir para o processo educacional, a iniciativa busca fortalecer a autoestima, a disciplina, a autonomia e os vínculos sociais. O contato com atividades culturais e esportivas também permite que os alunos tenham acesso a experiências que complementam a formação oferecida nas unidades de ensino.



Na atual gestão municipal, o programa passa por um processo de fortalecimento, com a proposta de aprimorar as condições de atendimento e valorizar o trabalho desenvolvido junto às crianças e aos adolescentes. A iniciativa também está sendo considerada para uma possível ampliação da capacidade de atendimento.

Prefeitura estuda ampliar atendimento

Entre as possibilidades em análise está a inclusão de mais uma escola municipal no programa. A proposta ainda está em fase de planejamento e, caso seja concretizada, permitirá que novos estudantes tenham acesso às atividades oferecidas pelo AABB Comunidade.



A coordenadora do programa em Três Rios, Flávia Esteves Maurício, destaca a importância da estrutura de acompanhamento e do trabalho realizado pelos profissionais. A proximidade com os estudantes permite observar a evolução de cada participante nas atividades, tanto no aprendizado quanto na convivência e no envolvimento com as oficinas.



O prefeito Jonas Dico também ressaltou o papel da iniciativa na formação dos alunos e a importância da cooperação entre as instituições envolvidas. Segundo ele, a parceria permite oferecer oportunidades de crescimento e inclusão, utilizando o esporte, a cultura e a educação como instrumentos de transformação social.



Criado a partir da integração entre o poder público e as instituições parceiras, o AABB Comunidade mantém como objetivo oferecer um ambiente de acolhimento e desenvolvimento no período em que os estudantes não estão na escola. Em Três Rios, o atendimento a 100 alunos e a perspectiva de inclusão de uma nova unidade municipal fazem parte das ações voltadas à ampliação das oportunidades para crianças e adolescentes.