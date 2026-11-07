Encontro entre empresários debateu segurança pública na região - Foto: Divulgação/Firjan

Encontro entre empresários debateu segurança pública na regiãoFoto: Divulgação/Firjan

Publicado 07/11/2026 11:56

O número de registros de estelionato cresceu 767% em dez anos nos oito municípios da região Centro-Sul Fluminense. Os dados fazem parte do estudo “Panorama de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2015-2025”, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e apresentado durante uma reunião do Conselho Empresarial da Firjan Centro-Sul, realizada na última quinta-feira (5), em Três Rios





De acordo com o levantamento, baseado em informações do Instituto de Segurança Pública (ISP), foram registrados 1.586 casos de estelionato a mais em 2025, na comparação com 2015. Três Rios concentrou aproximadamente 42% das ocorrências da região no ano passado, com 667 registros e uma taxa de 810,3 casos por 100 mil habitantes.



Outro indicador que apresentou crescimento foi o de extorsão. Em 2025, foram contabilizadas 33 ocorrências nos municípios da região, contra apenas seis em 2015. Em contrapartida, os roubos de rua apresentaram redução expressiva no período analisado, passando de 85 registros, em 2016, para 28 em 2025. LEIA MAIS: Três Rios tem terceiro maior número de mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha no RJ De acordo com o levantamento, baseado em informações do Instituto de Segurança Pública (ISP), foram registrados 1.586 casos de estelionato a mais em 2025, na comparação com 2015. Três Rios concentrou aproximadamente 42% das ocorrências da região no ano passado, com 667 registros e uma taxa de 810,3 casos por 100 mil habitantes.Outro indicador que apresentou crescimento foi o de extorsão. Em 2025, foram contabilizadas 33 ocorrências nos municípios da região, contra apenas seis em 2015. Em contrapartida, os roubos de rua apresentaram redução expressiva no período analisado, passando de 85 registros, em 2016, para 28 em 2025.

Golpes preocupam empresários

Os números foram apresentados durante o encontro com empresários na sede regional da Firjan, em Três Rios. A reunião teve como objetivo discutir os desafios da segurança pública e as medidas que podem ser adotadas para enfrentar as mudanças no perfil da criminalidade.



Segundo o vice-presidente da Firjan Centro-Sul, Waldir dos Santos Junior, o levantamento pode servir de base para a construção de políticas públicas em parceria com representantes do poder público. Ele destacou a importância de utilizar os dados para planejar ações que contribuam para a redução dos índices criminais.



O estudo reúne indicadores de letalidade violenta, roubo de rua, estelionato, roubo e furto de veículos, roubo de carga e extorsão, considerando crimes que afetam tanto a população quanto o setor empresarial.



Durante o debate, empresários também relataram dificuldades para lidar com os golpes e as práticas de extorsão. O empresário do setor de cerâmica Luis Lima afirmou que a frequência dos casos tem afetado a confiança nas relações cotidianas, especialmente no atendimento de ligações telefônicas de números desconhecidos. Ele também defendeu maior participação das instituições financeiras na busca por soluções que ampliem a segurança das transações bancárias.

Firjan defende integração das forças de segurança

Para o especialista em Segurança Pública Samuel Rivero, os dados reforçam a necessidade de fortalecer as políticas de prevenção, ampliar o combate aos crimes de fraude e extorsão e investir na integração entre as forças de segurança. Ele ressaltou que as estratégias precisam considerar as particularidades de cada município, com ações conjuntas entre as administrações municipais, os governos estadual e federal.



Entre as propostas apresentadas pelo estudo estão o compartilhamento de informações e inteligência, investimentos em tecnologia e investigação e a possibilidade de criação de polícias municipais, desde que observados critérios específicos de formação, capacidade financeira e fiscalização.



Durante a reunião, os empresários também conheceram a agenda de propostas da Firjan para um Rio de Futuro, construída a partir de consultas ao setor empresarial e voltada à apresentação de medidas para estimular o desenvolvimento econômico do estado.