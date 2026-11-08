Estudo é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP)Foto: Divulgação/PMTR
De acordo com a Prefeitura, o resultado está relacionado à estrutura da rede municipal de saúde, que atualmente conta com 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e cobertura de 100% da Atenção Primária. O serviço é considerado a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo garantir o acesso da população a atendimentos, acompanhamento médico e ações de prevenção.
As unidades contam com equipes multidisciplinares, compostas por agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e auxiliares de saúde bucal. Os profissionais atuam de forma integrada no acompanhamento dos pacientes, na identificação de necessidades e na continuidade dos cuidados.
Além dos atendimentos, a Atenção Primária tem papel importante na prevenção de doenças e na promoção da qualidade de vida. O acompanhamento regular permite identificar e monitorar problemas de saúde, como a hipertensão arterial, contribuindo para evitar complicações, entre elas infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).
Prefeito destaca resultado
O prefeito Jonas Dico destacou a posição alcançada pelo município e afirmou que a administração pretende continuar investindo na área.
“Estar em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro e entre os cinco municípios com maior cobertura da Atenção Primária à Saúde no Sudeste é motivo de muito orgulho. Esse resultado demonstra que estamos no caminho certo, investindo em uma saúde mais próxima das pessoas e valorizando os profissionais que fazem esse trabalho acontecer diariamente”, afirmou.
O prefeito também ressaltou que a prioridade, segundo ele, é garantir que os moradores tenham acesso ao atendimento, à prevenção e ao acompanhamento oferecidos pela rede municipal.
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