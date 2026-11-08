Estudo é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) - Foto: Divulgação/PMTR

Estudo é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP)Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 08/11/2026 15:05

Três Rios conquistou o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em cobertura da Atenção Primária à Saúde, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O município também aparece entre os cinco melhores da região Sudeste e ocupa a 21ª posição no levantamento nacional.





De acordo com a Prefeitura, o resultado está relacionado à estrutura da rede municipal de saúde, que atualmente conta com 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e cobertura de 100% da Atenção Primária. O serviço é considerado a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo garantir o acesso da população a atendimentos, acompanhamento médico e ações de prevenção.



As unidades contam com equipes multidisciplinares, compostas por agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e auxiliares de saúde bucal. Os profissionais atuam de forma integrada no acompanhamento dos pacientes, na identificação de necessidades e na continuidade dos cuidados.



Além dos atendimentos, a Atenção Primária tem papel importante na prevenção de doenças e na promoção da qualidade de vida. O acompanhamento regular permite identificar e monitorar problemas de saúde, como a hipertensão arterial, contribuindo para evitar complicações, entre elas infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs). LEIA MAIS: Três Rios alcança 7º lugar no Rio de Janeiro no acesso à saúde De acordo com a Prefeitura, o resultado está relacionado à estrutura da rede municipal de saúde, que atualmente conta com 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e cobertura de 100% da Atenção Primária. O serviço é considerado a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo garantir o acesso da população a atendimentos, acompanhamento médico e ações de prevenção.As unidades contam com equipes multidisciplinares, compostas por agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e auxiliares de saúde bucal. Os profissionais atuam de forma integrada no acompanhamento dos pacientes, na identificação de necessidades e na continuidade dos cuidados.Além dos atendimentos, a Atenção Primária tem papel importante na prevenção de doenças e na promoção da qualidade de vida. O acompanhamento regular permite identificar e monitorar problemas de saúde, como a hipertensão arterial, contribuindo para evitar complicações, entre elas infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Prefeito destaca resultado



O levantamento do CLP reconhece o desempenho do município em um dos indicadores relacionados à oferta de serviços públicos de saúde. Para a administração municipal, o resultado também representa o trabalho desenvolvido pelos profissionais da rede e os investimentos realizados para ampliar o acesso da população aos serviços.



O prefeito Jonas Dico destacou a posição alcançada pelo município e afirmou que a administração pretende continuar investindo na área.



“Estar em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro e entre os cinco municípios com maior cobertura da Atenção Primária à Saúde no Sudeste é motivo de muito orgulho. Esse resultado demonstra que estamos no caminho certo, investindo em uma saúde mais próxima das pessoas e valorizando os profissionais que fazem esse trabalho acontecer diariamente”, afirmou.



O prefeito também ressaltou que a prioridade, segundo ele, é garantir que os moradores tenham acesso ao atendimento, à prevenção e ao acompanhamento oferecidos pela rede municipal.