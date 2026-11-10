Iniciativa é comandada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - Foto: Divulgação/PMTR

Iniciativa é comandada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos HumanosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 10/11/2026 11:49 | Atualizado 10/11/2026 12:00

A Prefeitura de Três Rios retomou, na última semana, as atividades do Social Presente, considerado o maior programa de busca ativa do município . Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, levando atendimento diretamente aos bairros e identificando as principais necessidades dos moradores.





Nesta nova edição, o programa também passou a contar com um gabinete itinerante, ampliando a aproximação entre a gestão municipal e a comunidade. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil, acompanhou os trabalhos durante todo o dia, participando das atividades e dos atendimentos realizados pelas equipes.



Ao longo da ação, foram realizados mais de 50 atendimentos, incluindo atualizações cadastrais do Cadastro Único (CadÚnico), atendimentos sociais, entrega de kits do programa Cegonha Social e visitas domiciliares. A proposta é facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais, especialmente para pessoas que encontram dificuldades para procurar os equipamentos públicos. LEIA MAIS: Estelionatos crescem 767% em dez anos na região Centro-Sul do RJ Nesta nova edição, o programa também passou a contar com um gabinete itinerante, ampliando a aproximação entre a gestão municipal e a comunidade. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil, acompanhou os trabalhos durante todo o dia, participando das atividades e dos atendimentos realizados pelas equipes.Ao longo da ação, foram realizados mais de 50 atendimentos, incluindo atualizações cadastrais do Cadastro Único (CadÚnico), atendimentos sociais, entrega de kits do programa Cegonha Social e visitas domiciliares. A proposta é facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais, especialmente para pessoas que encontram dificuldades para procurar os equipamentos públicos.

Visitas domiciliares identificam demandas dos moradores

Um dos destaques da retomada do programa foi o acompanhamento de situações identificadas durante as visitas realizadas pelas equipes. Em uma delas, os profissionais encontraram um idoso acamado que necessitava de acompanhamento de saúde.



Após conhecer a situação do morador, a equipe se dirigiu à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro para encaminhar as demandas identificadas e buscar as providências necessárias. A atuação demonstra a proposta de integrar diferentes setores da administração municipal, permitindo que necessidades identificadas durante os atendimentos sociais também sejam direcionadas aos serviços de saúde.



O prefeito Jonas Dico destacou que a iniciativa busca justamente aproximar o poder público da realidade dos moradores, permitindo que as equipes conheçam de perto as demandas de cada comunidade.



“É isso que queremos com o Social Presente: levar os serviços até as pessoas e conhecer de perto suas necessidades. Hoje, por exemplo, nossa equipe visitou um idoso acamado que precisava de cuidados de saúde e buscou a UBS para encaminhar a situação. Esse olhar atento, que integra os serviços e aproxima o poder público da população, é o que faz a diferença”, afirmou.



Programa terá ações todas as quartas-feiras

De acordo com a Prefeitura, o Social Presente seguirá com atividades itinerantes todas as quartas-feiras, percorrendo diferentes bairros de Três Rios. A programação permitirá que os serviços da Assistência Social cheguem a novas comunidades, ampliando as possibilidades de atendimento e acompanhamento das famílias.



Além dos serviços oferecidos diretamente à população, as visitas domiciliares também permitem identificar situações de vulnerabilidade e necessidades que podem passar despercebidas nos atendimentos convencionais.

