Iniciativa é comandada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos HumanosFoto: Divulgação/PMTR
Nesta nova edição, o programa também passou a contar com um gabinete itinerante, ampliando a aproximação entre a gestão municipal e a comunidade. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil, acompanhou os trabalhos durante todo o dia, participando das atividades e dos atendimentos realizados pelas equipes.
Ao longo da ação, foram realizados mais de 50 atendimentos, incluindo atualizações cadastrais do Cadastro Único (CadÚnico), atendimentos sociais, entrega de kits do programa Cegonha Social e visitas domiciliares. A proposta é facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais, especialmente para pessoas que encontram dificuldades para procurar os equipamentos públicos.
Visitas domiciliares identificam demandas dos moradores
Após conhecer a situação do morador, a equipe se dirigiu à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro para encaminhar as demandas identificadas e buscar as providências necessárias. A atuação demonstra a proposta de integrar diferentes setores da administração municipal, permitindo que necessidades identificadas durante os atendimentos sociais também sejam direcionadas aos serviços de saúde.
O prefeito Jonas Dico destacou que a iniciativa busca justamente aproximar o poder público da realidade dos moradores, permitindo que as equipes conheçam de perto as demandas de cada comunidade.
“É isso que queremos com o Social Presente: levar os serviços até as pessoas e conhecer de perto suas necessidades. Hoje, por exemplo, nossa equipe visitou um idoso acamado que precisava de cuidados de saúde e buscou a UBS para encaminhar a situação. Esse olhar atento, que integra os serviços e aproxima o poder público da população, é o que faz a diferença”, afirmou.
Programa terá ações todas as quartas-feiras
Além dos serviços oferecidos diretamente à população, as visitas domiciliares também permitem identificar situações de vulnerabilidade e necessidades que podem passar despercebidas nos atendimentos convencionais.
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