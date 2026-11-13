Vista aérea de Três Rios Foto: Arquivo/PMTR
Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2026, Três Rios tem 82.329 habitantes. No Censo Demográfico de 2022, eram 78.346 moradores. Com aproximadamente 323 quilômetros quadrados, a cidade possui acesso às rodovias BR-040 e BR-393, característica que favorece a circulação de mercadorias e a instalação de empreendimentos.
Da expansão ferroviária ao polo industrial
O desenvolvimento econômico favoreceu a emancipação de Paraíba do Sul, oficializada em 1938. Em 1943, o município recebeu o nome de Três Rios, em referência ao encontro dos rios Paraíba do Sul, Piabanha e Paraibuna.
Ao longo das décadas, a posição geográfica continuou sendo um diferencial para a economia local. A cidade passou a atrair indústrias e empresas de diferentes segmentos, consolidando-se como um dos principais centros comerciais e produtivos do Centro-Sul Fluminense.
Novas empresas e grandes projetos movimentam a economia
Dados do IBGE apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) municipal alcançou aproximadamente R$ 6 bilhões em 2023, com PIB per capita de R$ 76.808,47. A perspectiva é de continuidade da expansão, impulsionada por investimentos privados em áreas como indústria, comércio e mercado imobiliário.
Entre os projetos anunciados está o Áurias Park, apresentado em março de 2026, com investimento previsto superior a R$ 1 bilhão. O empreendimento foi projetado para reunir parque aquático, boulevard gastronômico e comercial, espaço cultural e centro de capacitação profissional. A expectativa é ampliar a capacidade de atração de visitantes e movimentar a economia local.
Natureza e história também fazem parte do roteiro
O patrimônio arquitetônico inclui construções como a Ponte das Graças, a Casa de Pedra, a Igreja Matriz de São Sebastião e o Teatro Celso Peçanha. No distrito de Bemposta, o turismo rural também aparece como alternativa, com propriedades, tradições do interior e produção artesanal.
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