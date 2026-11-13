Vista aérea de Três Rios - Foto: Arquivo/PMTR

Vista aérea de Três Rios Foto: Arquivo/PMTR

Publicado 13/11/2026 19:41

Município da Região Centro-Sul Fluminense, Três Rios vem ampliando sua importância econômica no interior do estado. Com posição estratégica entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, a cidade reúne uma tradição industrial, comércio diversificado e novos investimentos em diferentes setores. O movimento fortalece o local como referência regional, atraindo empresas e ampliando a oferta de serviços para moradores de municípios vizinhos.





Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2026, Três Rios tem 82.329 habitantes. No Censo Demográfico de 2022, eram 78.346 moradores. Com aproximadamente 323 quilômetros quadrados, a cidade possui acesso às rodovias BR-040 e BR-393, característica que favorece a circulação de mercadorias e a instalação de empreendimentos. LEIA MAIS: Conheça a história e os atrativos de Areal, a Capital da Uva do RJ Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2026, Três Rios tem 82.329 habitantes. No Censo Demográfico de 2022, eram 78.346 moradores. Com aproximadamente 323 quilômetros quadrados, a cidade possui acesso às rodovias BR-040 e BR-393, característica que favorece a circulação de mercadorias e a instalação de empreendimentos.

Da expansão ferroviária ao polo industrial

A história de Três Rios está diretamente relacionada à sua localização. No século XIX, a região, então conhecida como Entre-Rios, ganhou importância com a inauguração da Estrada União e Indústria, em 1861, e a chegada da ferrovia, em 1867. As duas estruturas impulsionaram a circulação de pessoas e mercadorias, contribuindo para o crescimento do povoado.



O desenvolvimento econômico favoreceu a emancipação de Paraíba do Sul, oficializada em 1938. Em 1943, o município recebeu o nome de Três Rios, em referência ao encontro dos rios Paraíba do Sul, Piabanha e Paraibuna.



Ao longo das décadas, a posição geográfica continuou sendo um diferencial para a economia local. A cidade passou a atrair indústrias e empresas de diferentes segmentos, consolidando-se como um dos principais centros comerciais e produtivos do Centro-Sul Fluminense.

Novas empresas e grandes projetos movimentam a economia

Os indicadores recentes mostram a dimensão da atividade econômica. Os indicadores recentes mostram a dimensão da atividade econômica. Dados atualizados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) apontam que Três Rios registrou a abertura de 394 empresas entre janeiro e novembro de 2026. O número reforça a movimentação do ambiente de negócios no município e sua importância como polo econômico da Região Centro-Sul Fluminense.



Dados do IBGE apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) municipal alcançou aproximadamente R$ 6 bilhões em 2023, com PIB per capita de R$ 76.808,47. A perspectiva é de continuidade da expansão, impulsionada por investimentos privados em áreas como indústria, comércio e mercado imobiliário.



Entre os projetos anunciados está o Áurias Park, apresentado em março de 2026, com investimento previsto superior a R$ 1 bilhão. O empreendimento foi projetado para reunir parque aquático, boulevard gastronômico e comercial, espaço cultural e centro de capacitação profissional. A expectativa é ampliar a capacidade de atração de visitantes e movimentar a economia local.

Natureza e história também fazem parte do roteiro

Além da atividade econômica, Três Rios possui atrativos históricos e naturais. O encontro dos rios Paraíba do Sul, Piabanha e Paraibuna é um dos principais cartões-postais do município e atrai visitantes interessados nas paisagens da região. A cidade também oferece atividades de aventura, como rafting, rapel e tirolesa.



O patrimônio arquitetônico inclui construções como a Ponte das Graças, a Casa de Pedra, a Igreja Matriz de São Sebastião e o Teatro Celso Peçanha. No distrito de Bemposta, o turismo rural também aparece como alternativa, com propriedades, tradições do interior e produção artesanal.