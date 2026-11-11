Algumas ruas já tiveram o serviço concluído - Foto: Divulgação/PMTR

Algumas ruas já tiveram o serviço concluídoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 11/11/2026 13:59

A Prefeitura de Três Rios avança com a recuperação do pavimento das vias que receberam as obras da Galeria de Drenagem de Águas Pluviais do Centro (GAP 3). Após a conclusão da implantação das galerias, os trabalhos estão concentrados na recomposição do solo e na aplicação do asfalto definitivo em diferentes trechos da região central.





Na Praça São Sebastião, no trecho entre o Sebrae e o Bob’s, o novo asfalto já foi aplicado. As equipes trabalham agora nos ajustes das tampas dos poços de visita e das caixas de drenagem, estruturas que fazem parte do sistema de escoamento da água da chuva. A etapa é necessária para garantir o nivelamento adequado da pista e a integração entre o pavimento e os dispositivos de drenagem. LEIA MAIS: Estelionatos crescem 767% em dez anos na região Centro-Sul do RJ Na Praça São Sebastião, no trecho entre o Sebrae e o Bob’s, o novo asfalto já foi aplicado. As equipes trabalham agora nos ajustes das tampas dos poços de visita e das caixas de drenagem, estruturas que fazem parte do sistema de escoamento da água da chuva. A etapa é necessária para garantir o nivelamento adequado da pista e a integração entre o pavimento e os dispositivos de drenagem.

Chuva interfere no cronograma dos trabalhos



Na Rua Padre Conrado, a conclusão da pavimentação ainda depende das condições climáticas. Segundo a Prefeitura, as chuvas intensas registradas nos últimos dias deixaram o solo saturado, o que exige um período de tempo seco para a realização dos ajustes e da compactação antes da aplicação definitiva do asfalto.



A previsão da administração municipal é concluir o serviço ainda nesta semana, caso o tempo permita a continuidade dos trabalhos.



Já na Avenida Alberto Lavinas, conhecida como Beira Rio, a próxima etapa será a substituição e compactação do solo, seguida pela pavimentação definitiva. No trecho, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), integrada ao projeto da GAP 3, está concluída e operando com 100% de sua capacidade, segundo a Prefeitura.

Obra busca reduzir problemas históricos de alagamentos

A GAP 3 integra o conjunto de intervenções voltadas à modernização da infraestrutura urbana de Três Rios. O projeto foi desenvolvido para ampliar a capacidade de drenagem da região central e reduzir os impactos provocados pelas chuvas, especialmente nos pontos cortados pelo Córrego Purys.



Além da instalação das galerias de águas pluviais, a iniciativa contempla estruturas para coleta de esgoto e uma estação de tratamento integrada ao sistema. A proposta é melhorar o escoamento da água da chuva e contribuir para a redução dos alagamentos, além de ampliar a estrutura de saneamento.



O prefeito Jonas Dico destacou que a conclusão da implantação das galerias permite avançar para a recuperação das vias atingidas pelas intervenções. Segundo ele, os serviços de pavimentação estão sendo realizados de acordo com critérios técnicos, considerando as condições do solo e do clima para garantir a qualidade e a durabilidade do asfalto.



A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura informou que os trabalhos seguem um cronograma específico para cada trecho, de forma que as etapas de preparação e compactação sejam concluídas antes da pavimentação definitiva.