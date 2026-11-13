Prefeito Jonas Dico esteve em Brasília - Foto: Divulgação/PMTR

Prefeito Jonas Dico esteve em BrasíliaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/11/2026 14:22

A Prefeitura de Três Rios articula, em Brasília, a implantação de um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) no município. O prefeito Jonas Dico está na capital federal nesta semana, acompanhado de secretários municipais, para uma série de agendas políticas e institucionais em busca de investimentos e projetos para a cidade.





Durante a viagem, a comitiva se reuniu com o reitor do IFRJ, Thiago Matos Pinto, para dar continuidade às conversas iniciadas durante uma visita do representante da instituição a Três Rios. Na ocasião, foi apresentada a proposta de instalação de uma unidade no município.



Segundo a Prefeitura, as tratativas avançaram e, atualmente, estão em andamento as discussões sobre os aspectos técnicos e a documentação necessária para viabilizar o projeto. A equipe municipal também procurou integrantes da bancada federal do Rio de Janeiro para buscar apoio à iniciativa. O deputado federal Lindbergh Farias participou da articulação em favor da implantação do campus. LEIA MAIS: Três Rios retoma programa de busca ativa com atendimentos em bairros Durante a viagem, a comitiva se reuniu com o reitor do IFRJ, Thiago Matos Pinto, para dar continuidade às conversas iniciadas durante uma visita do representante da instituição a Três Rios. Na ocasião, foi apresentada a proposta de instalação de uma unidade no município.Segundo a Prefeitura, as tratativas avançaram e, atualmente, estão em andamento as discussões sobre os aspectos técnicos e a documentação necessária para viabilizar o projeto. A equipe municipal também procurou integrantes da bancada federal do Rio de Janeiro para buscar apoio à iniciativa. O deputado federal Lindbergh Farias participou da articulação em favor da implantação do campus.

Projeto prevê ensino técnico em período integral

O projeto apresentado pela Prefeitura prevê a oferta de ensino médio técnico em período integral, contemplando estudantes do primeiro ao terceiro ano. Além da formação regular associada à qualificação técnica, a proposta também inclui cursos de capacitação profissional, que poderão atender diferentes públicos e contribuir para a preparação de trabalhadores para o mercado de trabalho.



A eventual instalação de uma unidade do IFRJ representa uma possibilidade de ampliar o acesso ao ensino público e gratuito na região Centro-Sul Fluminense. A presença da instituição poderá oferecer aos jovens novas alternativas de formação sem a necessidade de buscar oportunidades em outros municípios, além de aproximar a qualificação profissional das demandas econômicas locais.



Outro aspecto considerado pela administração municipal é o impacto que a chegada de uma instituição federal de ensino pode representar para o desenvolvimento de Três Rios. A formação de profissionais qualificados pode contribuir para o fortalecimento das atividades econômicas e para a criação de novas perspectivas de inserção profissional.



O prefeito Jonas Dico destacou que a administração pretende reunir apoio político e institucional para avançar nas negociações. Segundo ele, a implantação do campus poderá representar uma mudança nas oportunidades oferecidas aos jovens da cidade.



"Estamos trabalhando para trazer mais oportunidades para Três Rios. A implantação de um campus do IFRJ é um projeto que pode transformar o futuro dos nossos jovens, oferecendo ensino médio técnico integral, qualificação profissional e novas perspectivas para quem está começando a construir sua trajetória", afirmou.



O prefeito também ressaltou a importância da articulação com representantes políticos e com a direção do instituto para dar continuidade ao projeto. A implantação da unidade, entretanto, ainda depende da conclusão das etapas técnicas, da documentação necessária e dos encaminhamentos institucionais para que a proposta possa se concretizar.