Entre as opções estão os cursos de Técnico em Eletromecânica e Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais, disponibilizados por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). As duas formações têm início previsto para o dia 23 de novembro.
Também há oportunidades pelo Programa de Gratuidade da Firjan SENAI, com vagas para Assistente de Controle de Qualidade e Montador de Móveis Planejados. Nesses casos, as aulas têm início imediato, conforme a disponibilidade de vagas e a realização das matrículas.
Bolsa-auxílio para cursos técnicos
Os estudantes também poderão receber um Prêmio de Conclusão de Curso, pago em parcela única após a conclusão da formação. De acordo com as informações divulgadas pela instituição, os valores da bolsa e da premiação ainda serão anunciados.
Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da Firjan SENAI em Três Rios. No momento do cadastro, será necessário apresentar o número do documento de identidade ou CPF e uma declaração de matrícula em escola da rede pública estadual.
Aulas no período noturno
A unidade da Firjan SENAI Três Rios está localizada na Avenida Vereador Mário de Castro Reis, número 25, no bairro Nova Niterói, próximo ao Horto Municipal. As matrículas devem ser feitas diretamente no endereço.
Programa PROPAG:
Técnico em Eletromecânica – início em 23 de novembro.
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais – início em 23 de novembro.
Programa de Gratuidade:
Assistente de Controle de Qualidade – início imediato.
Montador de Móveis Planejados – início imediato.
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