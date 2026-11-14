Publicado 14/11/2026 16:21

Moradores de Três Rios e região que buscam qualificação profissional ainda podem concorrer a vagas gratuitas oferecidas pela Firjan SENAI. A unidade do município está com inscrições abertas para quatro cursos em diferentes áreas, com oportunidades tanto para quem deseja iniciar uma formação técnica quanto para aqueles que procuram capacitação para ingressar no mercado de trabalho.





Entre as opções estão os cursos de Técnico em Eletromecânica e Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais, disponibilizados por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). As duas formações têm início previsto para o dia 23 de novembro.



Também há oportunidades pelo Programa de Gratuidade da Firjan SENAI, com vagas para Assistente de Controle de Qualidade e Montador de Móveis Planejados. Nesses casos, as aulas têm início imediato, conforme a disponibilidade de vagas e a realização das matrículas. LEIA MAIS: Três Rios busca apoio federal para receber campus do IFRJ Entre as opções estão os cursos de Técnico em Eletromecânica e Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais, disponibilizados por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). As duas formações têm início previsto para o dia 23 de novembro.Também há oportunidades pelo Programa de Gratuidade da Firjan SENAI, com vagas para Assistente de Controle de Qualidade e Montador de Móveis Planejados. Nesses casos, as aulas têm início imediato, conforme a disponibilidade de vagas e a realização das matrículas.

Bolsa-auxílio para cursos técnicos

Os candidatos selecionados para as formações vinculadas ao PROPAG poderão ter acesso a uma bolsa-auxílio, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo programa. Entre os requisitos estão a manutenção da matrícula e o cumprimento da frequência exigida, além de outras condições que serão observadas durante o curso.



Os estudantes também poderão receber um Prêmio de Conclusão de Curso, pago em parcela única após a conclusão da formação. De acordo com as informações divulgadas pela instituição, os valores da bolsa e da premiação ainda serão anunciados.



Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da Firjan SENAI em Três Rios. No momento do cadastro, será necessário apresentar o número do documento de identidade ou CPF e uma declaração de matrícula em escola da rede pública estadual.

Aulas no período noturno

As quatro formações serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. A oferta contempla áreas relacionadas à indústria, ao controle de processos e à fabricação de móveis, ampliando as possibilidades de qualificação profissional para quem busca uma oportunidade de trabalho ou deseja desenvolver novas habilidades.



A unidade da Firjan SENAI Três Rios está localizada na Avenida Vereador Mário de Castro Reis, número 25, no bairro Nova Niterói, próximo ao Horto Municipal. As matrículas devem ser feitas diretamente no endereço.

Confira os cursos disponíveis:



Programa PROPAG:



Técnico em Eletromecânica – início em 23 de novembro.



Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais – início em 23 de novembro.



Programa de Gratuidade:



Assistente de Controle de Qualidade – início imediato.



Montador de Móveis Planejados – início imediato.