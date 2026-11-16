Casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios - Foto: Reprodução/Street View

Casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Três RiosFoto: Reprodução/Street View

Publicado 16/11/2026 15:07

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios confirmou, nesta segunda-feira (16), casos de malária e mpox no município. As informações foram divulgadas pela pasta, que informou estar acompanhando as duas ocorrências por meio da Vigilância em Saúde e adotando as medidas necessárias.





No caso da malária, a investigação epidemiológica apontou que se trata de um caso importado, de um paciente procedente de outro país. Segundo a secretaria, a infecção foi adquirida fora de Três Rios.



A pasta ressaltou que o município não está localizado na região amazônica, principal área endêmica da doença no Brasil. A malária é transmitida principalmente pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, conhecido como mosquito-prego. A doença não passa diretamente de uma pessoa para outra e não é transmitida por abraços, apertos de mão, compartilhamento de alimentos ou utensílios.



Entre os principais sintomas estão febre, que pode ser alta, calafrios, tremores, dor de cabeça, suor intenso, dores no corpo, cansaço, náuseas e mal-estar.



A secretaria orienta que pessoas que viajaram para regiões com ocorrência de malária e apresentarem febre procurem atendimento médico, informando o histórico de viagem. Entre as medidas preventivas estão o uso de repelentes, roupas que protejam braços e pernas, mosquiteiros e telas em portas e janelas.



A malária tem cura, e o diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para evitar complicações. LEIA MAIS: RJ registra a primeira morte por Mpox no país No caso da malária, a investigação epidemiológica apontou que se trata de um caso importado, de um paciente procedente de outro país. Segundo a secretaria, a infecção foi adquirida fora de Três Rios.A pasta ressaltou que o município não está localizado na região amazônica, principal área endêmica da doença no Brasil. A malária é transmitida principalmente pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, conhecido como mosquito-prego. A doença não passa diretamente de uma pessoa para outra e não é transmitida por abraços, apertos de mão, compartilhamento de alimentos ou utensílios.Entre os principais sintomas estão febre, que pode ser alta, calafrios, tremores, dor de cabeça, suor intenso, dores no corpo, cansaço, náuseas e mal-estar.A secretaria orienta que pessoas que viajaram para regiões com ocorrência de malária e apresentarem febre procurem atendimento médico, informando o histórico de viagem. Entre as medidas preventivas estão o uso de repelentes, roupas que protejam braços e pernas, mosquiteiros e telas em portas e janelas.A malária tem cura, e o diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para evitar complicações.

Mpox

Também foi confirmado um caso de mpox em Três Rios. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente está em isolamento e segue as orientações e os cuidados recomendados pelos serviços de saúde. Até o momento, não foram identificados contatos próximos que necessitem de acompanhamento em decorrência da ocorrência.



A mpox é uma doença viral transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele, feridas e fluidos corporais de pessoas infectadas. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com objetos e tecidos contaminados, além do contato físico próximo e prolongado.



Para evitar a infecção, a orientação é não compartilhar roupas, toalhas, roupas de cama e objetos de uso pessoal com pessoas infectadas. A Secretaria também recomenda a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70% e evitar contato direto com lesões ou erupções suspeitas.



Pessoas que apresentarem lesões na pele, especialmente quando acompanhadas de febre, dor de cabeça ou aumento dos gânglios (ínguas), devem procurar uma unidade de saúde.



A Secretaria Municipal de Saúde informou que continua monitorando as duas ocorrências e reforçou que está adotando as medidas de vigilância e assistência necessárias.