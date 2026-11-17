Secretaria de Esportes conquistou o título - Foto: Divulgação/PMTR

Secretaria de Esportes conquistou o títuloFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 17/11/2026 17:17

A Prefeitura de Três Rios realizou, no último domingo (15), a primeira edição do InterSecs, torneio de futebol voltado exclusivamente aos servidores municipais. A competição aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e reuniu 10 equipes, formadas por profissionais de diferentes secretarias da administração municipal.





Idealizado pelo prefeito Jonas Dico, o evento foi organizado com a proposta de promover a integração entre os funcionários públicos por meio do esporte. A iniciativa também buscou proporcionar um momento de lazer e confraternização entre profissionais que atuam em diferentes setores da Prefeitura. LEIA MAIS: Três Rios busca apoio federal para receber campus do IFRJ Idealizado pelo prefeito Jonas Dico, o evento foi organizado com a proposta de promover a integração entre os funcionários públicos por meio do esporte. A iniciativa também buscou proporcionar um momento de lazer e confraternização entre profissionais que atuam em diferentes setores da Prefeitura.

“Nosso objetivo com o InterSecs sempre foi muito maior do que promover uma competição esportiva. Queremos valorizar os nossos servidores, proporcionar momentos de lazer e criar oportunidades para que profissionais de diferentes secretarias possam se conhecer melhor, interagir e fortalecer os laços de amizade. Uma prefeitura é feita de pessoas, e cuidar dessas pessoas também é uma forma de cuidar da nossa cidade. Fico muito feliz em ver a participação e a alegria de todos. Essa primeira edição é apenas o começo de um projeto que queremos fortalecer cada vez mais”, destacou o prefeito.

Secretaria de Esportes ficou com o título

As equipes representaram suas respectivas secretarias em uma disputa marcada pela participação dos servidores e pela competitividade entre os times. Ao final dos jogos, a Secretaria Municipal de Esportes conquistou o título da primeira edição do InterSecs. Já a equipe da Secretaria de Ordem Pública terminou a competição com o vice-campeonato.



Durante o evento, os participantes também tiveram a oportunidade de interagir fora do ambiente de trabalho, em uma programação dedicada à prática esportiva e à convivência entre os funcionários municipais.



Segundo o prefeito Jonas Dico, a proposta do torneio vai além da realização de uma competição esportiva. O objetivo, de acordo com ele, é valorizar os profissionais que integram a administração pública e fortalecer os vínculos entre as diferentes secretarias.



O prefeito também afirmou que pretende dar continuidade ao projeto e ampliar as atividades nas próximas edições.



Prefeitura prevê torneio feminino



A primeira edição do InterSecs deve ser seguida por uma nova competição. A Prefeitura de Três Rios informou que pretende realizar, em breve, um torneio feminino, ampliando a participação dos servidores municipais nas atividades esportivas.



A iniciativa busca incluir novas equipes e fortalecer a integração entre todos os profissionais da administração por meio do esporte.