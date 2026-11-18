Apresentação será no próximo sábado, às 16h - Foto: Divulgação/Cirandinhas Bebê e Cia

Apresentação será no próximo sábado, às 16h Foto: Divulgação/Cirandinhas Bebê e Cia

Publicado 18/11/2026 15:54 | Atualizado 18/11/2026 19:32

Clássicos da música nordestina vão embalar uma experiência artística voltada à primeira infância neste sábado (21), em Três Rios , no Centro-Sul Fluminense. O grupo Cirandinhas Bebê e Cia realiza a apresentação musical “Forró de Berço”, às 16h, no Sesc Três Rios. A atividade é gratuita e não exige retirada antecipada de ingressos.





O repertório reúne releituras de canções de artistas que marcaram a história do gênero, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Jackson do Pandeiro e Anastácia. A proposta é apresentar o universo do forró às crianças por meio de uma experiência que combina música, movimento, afeto e brincadeiras tradicionais.



A apresentação foi desenvolvida especialmente para bebês de 3 meses a 2 anos e 11 meses. A montagem também busca valorizar o forró como expressão de identidade cultural e patrimônio brasileiro, aproximando as famílias de ritmos e manifestações tradicionais da música nacional. LEIA MAIS: Firjan SENAI abre vagas gratuitas para cursos em Três Rios O repertório reúne releituras de canções de artistas que marcaram a história do gênero, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Jackson do Pandeiro e Anastácia. A proposta é apresentar o universo do forró às crianças por meio de uma experiência que combina música, movimento, afeto e brincadeiras tradicionais.A apresentação foi desenvolvida especialmente para bebês de 3 meses a 2 anos e 11 meses. A montagem também busca valorizar o forró como expressão de identidade cultural e patrimônio brasileiro, aproximando as famílias de ritmos e manifestações tradicionais da música nacional.

Aposta na participação dos bebês

Em cena, a produção estabelece uma analogia entre os passarinhos que deixam seus ninhos e os bebês que começam a dar os primeiros passos em direção à autonomia. A ideia é transformar o encontro com a música em uma experiência que ultrapasse a contemplação e estimule diferentes formas de interação.



Por meio de estímulos visuais, táteis e sonoros, os artistas convidam adultos e crianças a ocuparem o espaço juntos, participando da apresentação com cantos, movimentos e dança. A proposta considera as particularidades da primeira infância e respeita o tempo de cada criança durante a atividade.



A diretora musical Marcela Terry explica que a iniciativa também parte da importância de proporcionar experiências artísticas desde os primeiros anos de vida. Segundo ela, o contato com a arte contribui para ampliar o repertório sensorial, afetivo e cultural das crianças.



“A primeira infância é um período de descobertas intensas, e o contato com a arte desde cedo amplia o repertório sensorial, afetivo e cultural das crianças. Defendemos que os bebês têm direito à experiência artística de qualidade e que devem ocupar também os espaços culturais, vivenciando a música e o teatro junto de suas famílias”, afirmou.

Em cena, a produção estabelece uma analogia entre os passarinhos que deixam seus ninhos e os bebês que começam a dar os primeiros passos em direção à autonomia. A ideia é transformar o encontro com a música em uma experiência que ultrapasse a contemplação e estimule diferentes formas de interação.



Por meio de estímulos visuais, táteis e sonoros, os artistas convidam adultos e crianças a ocuparem o espaço juntos, participando da apresentação com cantos, movimentos e dança. A proposta considera as particularidades da primeira infância e respeita o tempo de cada criança durante a atividade.



A diretora musical Marcela Terry explica que a iniciativa também parte da importância de proporcionar experiências artísticas desde os primeiros anos de vida. Segundo ela, o contato com a arte contribui para ampliar o repertório sensorial, afetivo e cultural das crianças.



“A primeira infância é um período de descobertas intensas, e o contato com a arte desde cedo amplia o repertório sensorial, afetivo e cultural das crianças. Defendemos que os bebês têm direito à experiência artística de qualidade e que devem ocupar também os espaços culturais, vivenciando a música e o teatro junto de suas famílias”, destacou.

A participação do público infantil é um dos elementos centrais do “Forró de Berço”. De acordo com Marcela, a concepção de uma apresentação voltada para bebês exige uma dinâmica diferente das apresentações destinadas a outras faixas etárias.



A diretora musical ressalta que as crianças não são tratadas apenas como espectadoras, mas como participantes da experiência. Nesse contexto, manifestações espontâneas, como olhares, gestos, movimentos, balbucios e sorrisos, também passam a integrar a apresentação.



“Um espetáculo para bebês precisa compreender que eles não são apenas espectadores: são participantes ativos da experiência. Cada olhar, gesto, movimento, balbucio ou sorriso faz parte da apresentação. Nossa proposta é criar um ambiente de descobertas, no qual música, movimento e interação se encontrem, respeitando o tempo e a maneira de cada bebê se relacionar com o mundo”, acrescentou.



A montagem propõe, assim, um momento de convivência entre adultos e crianças, utilizando a música nordestina como ponto de partida para estimular descobertas e experiências compartilhadas. A iniciativa também busca aproximar o público infantil dos espaços culturais desde os primeiros anos de vida.

