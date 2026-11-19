Covid-19: pelo menos 5 estados registram aumento de casos graves© Tony Winston/Agência Brasília
De acordo com a Prefeitura de Três Rios, as doses estão disponíveis no Setor de Imunização, localizado no Posto de Saúde Central. O atendimento acontece às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 15h. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF.
A campanha contempla idosos com 60 anos ou mais, crianças a partir de seis meses e menores de cinco anos, gestantes e pessoas com comorbidades. A orientação é que os integrantes desses grupos procurem o serviço de saúde para verificar a situação vacinal e receber as doses indicadas.
Fiocruz aponta aumento de casos graves
Embora a doença já faça parte da realidade da população, o vírus continua circulando e pode provocar complicações, principalmente entre pessoas mais vulneráveis. Idosos, pacientes com doenças crônicas e indivíduos imunocomprometidos estão entre os grupos que exigem maior atenção.
A vacinação permanece como uma das principais formas de proteção contra as consequências da infecção. As doses ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento de quadros graves, hospitalizações e mortes. Mesmo quem já teve Covid-19 deve manter a imunização em dia, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.
Outro ponto de atenção é que a proteção oferecida pelas vacinas pode diminuir ao longo do tempo. Por esse motivo, as doses de reforço são importantes para manter a resposta imunológica, especialmente entre os públicos prioritários.
Medidas de prevenção continuam recomendadas
Pessoas que apresentarem sintomas respiratórios também devem evitar o contato próximo com outras pessoas, especialmente aquelas que integram grupos vulneráveis. Sempre que possível, a orientação é permanecer em casa durante o período de sintomas e procurar atendimento em uma unidade de saúde para receber avaliação.
Febre, tosse, dor de garganta e falta de ar estão entre os sinais que exigem atenção. A busca por orientação médica é especialmente importante quando os sintomas persistem ou apresentam agravamento.
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