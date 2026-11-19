Covid-19: pelo menos 5 estados registram aumento de casos graves - © Tony Winston/Agência Brasília

Covid-19: pelo menos 5 estados registram aumento de casos graves© Tony Winston/Agência Brasília

Publicado 19/11/2026 14:38

A vacinação contra a Covid-19 continua sendo realizada em Três Rios , no Centro-Sul Fluminense, com atendimento voltado aos grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. A manutenção da imunização ocorre em meio a um alerta da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) , que identificou sinais de aumento nos casos graves da doença em alguns municípios e regiões do Brasil. O cenário reforça a importância de manter o esquema vacinal atualizado, principalmente entre idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com condições de saúde que aumentam o risco de complicações.





De acordo com a Prefeitura de Três Rios, as doses estão disponíveis no Setor de Imunização, localizado no Posto de Saúde Central. O atendimento acontece às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 15h. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF.



A campanha contempla idosos com 60 anos ou mais, crianças a partir de seis meses e menores de cinco anos, gestantes e pessoas com comorbidades. A orientação é que os integrantes desses grupos procurem o serviço de saúde para verificar a situação vacinal e receber as doses indicadas.

LEIA MAIS: Três Rios confirma casos de malária e mpox no município De acordo com a Prefeitura de Três Rios, as doses estão disponíveis no Setor de Imunização, localizado no Posto de Saúde Central. O atendimento acontece às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 15h. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF.A campanha contempla idosos com 60 anos ou mais, crianças a partir de seis meses e menores de cinco anos, gestantes e pessoas com comorbidades. A orientação é que os integrantes desses grupos procurem o serviço de saúde para verificar a situação vacinal e receber as doses indicadas.

Fiocruz aponta aumento de casos graves

O alerta sobre a circulação do coronavírus foi divulgado a partir de informações do Boletim InfoGripe, elaborado pela Fiocruz. O levantamento identificou sinais de crescimento nas ocorrências graves de Covid-19 em determinadas localidades do país, o que chama a atenção para a necessidade de reforçar as estratégias de prevenção.



Embora a doença já faça parte da realidade da população, o vírus continua circulando e pode provocar complicações, principalmente entre pessoas mais vulneráveis. Idosos, pacientes com doenças crônicas e indivíduos imunocomprometidos estão entre os grupos que exigem maior atenção.



A vacinação permanece como uma das principais formas de proteção contra as consequências da infecção. As doses ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento de quadros graves, hospitalizações e mortes. Mesmo quem já teve Covid-19 deve manter a imunização em dia, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.



Outro ponto de atenção é que a proteção oferecida pelas vacinas pode diminuir ao longo do tempo. Por esse motivo, as doses de reforço são importantes para manter a resposta imunológica, especialmente entre os públicos prioritários.

Medidas de prevenção continuam recomendadas

Além da vacinação, cuidados individuais ajudam a diminuir as possibilidades de transmissão do coronavírus. Entre as recomendações estão a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70%, a manutenção de ambientes ventilados e a utilização de máscaras em situações de maior risco, como locais fechados, unidades de saúde e espaços com aglomeração.



Pessoas que apresentarem sintomas respiratórios também devem evitar o contato próximo com outras pessoas, especialmente aquelas que integram grupos vulneráveis. Sempre que possível, a orientação é permanecer em casa durante o período de sintomas e procurar atendimento em uma unidade de saúde para receber avaliação.



Febre, tosse, dor de garganta e falta de ar estão entre os sinais que exigem atenção. A busca por orientação médica é especialmente importante quando os sintomas persistem ou apresentam agravamento.

