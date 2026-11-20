E. M. Margaretha Scholler - Foto: Arquivo/PMTR

E. M. Margaretha Scholler Foto: Arquivo/PMTR

Publicado 20/11/2026 21:34

A Prefeitura de Três Rios , por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre, na próxima terça-feira (24), o primeiro período de cadastro para crianças que desejam ingressar nas creches municipais em 2027. O procedimento segue até 4 de dezembro e é destinado a crianças de primeira matrícula, com idades entre 6 meses e 3 anos, contemplando turmas do Berçário ao Creche III. A etapa é voltada às famílias que buscam uma vaga na rede municipal de educação infantil para o próximo ano letivo.





Os responsáveis deverão comparecer presencialmente à Secretaria Municipal de Educação, localizada no Boulevard Roberto Silveira, das 8h30 às 13h, durante o período de inscrições. Para efetuar o cadastro, será necessário apresentar cópias dos documentos obrigatórios: certidão de nascimento da criança, documento de identidade (RG) do responsável legal e comprovante de residência.



A administração municipal também estabeleceu critérios de prioridade para o atendimento das famílias. Nesses casos, além da documentação básica, os responsáveis deverão apresentar comprovantes específicos, de acordo com a situação familiar. LEIA MAIS: Três Rios recebe apresentação musical infantil inspirada no forró nordestino Os responsáveis deverão comparecer presencialmente à Secretaria Municipal de Educação, localizada no Boulevard Roberto Silveira, das 8h30 às 13h, durante o período de inscrições. Para efetuar o cadastro, será necessário apresentar cópias dos documentos obrigatórios: certidão de nascimento da criança, documento de identidade (RG) do responsável legal e comprovante de residência.A administração municipal também estabeleceu critérios de prioridade para o atendimento das famílias. Nesses casos, além da documentação básica, os responsáveis deverão apresentar comprovantes específicos, de acordo com a situação familiar.

Critérios de prioridade

Entre as situações previstas está a vulnerabilidade social. Nesse caso, as famílias deverão apresentar documento que comprove o acompanhamento por órgãos competentes, como Ministério Público, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ou Conselho Tutelar. O documento deverá atestar a condição de vulnerabilidade social da criança.



Outro critério contempla os responsáveis que exercem atividade profissional. Para comprovar o vínculo ou o exercício de uma ocupação, poderão ser apresentados Carteira de Trabalho assinada, preferencialmente, holerites, contrato de trabalho ou declaração do empregador ou tomador de serviço.



As famílias beneficiárias do Bolsa Família também estão incluídas entre os grupos contemplados pelos critérios de prioridade. Para isso, será necessário apresentar um documento atualizado que comprove o recebimento do benefício.



Há ainda previsão para mulheres vítimas de violência doméstica que possuam cadastro ativo no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Nesses casos, a comprovação deverá ser feita por meio de declaração emitida pelo próprio órgão.



Já nas situações que envolvam doenças crônicas, será exigido laudo médico que especifique a condição de saúde do responsável legal e/ou da criança. O documento deverá ser apresentado juntamente com os demais comprovantes exigidos para o cadastro.



A Secretaria Municipal de Educação orienta que os responsáveis verifiquem previamente quais documentos correspondem à sua situação e providenciem as cópias necessárias antes de comparecer ao local.