Jogos Estudantis Municipais de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Durante as semanas de competição, familiares e amigos também marcaram presença nas arquibancadas para acompanhar as partidas e incentivar os estudantes. Entre os torcedores estava Michele Saiol, mãe de um dos participantes, que ressaltou a importância do contato das crianças e dos adolescentes com o esporte desde os primeiros anos.
“É muito importante essa iniciativa de incentivar o esporte na vida das crianças e dos adolescentes. Estou sempre presente, na torcida, acompanhando e incentivando”, afirmou.
O professor de Educação Física Nei Ramos também avaliou positivamente a realização do evento. Segundo ele, a inclusão de novas modalidades ampliou as oportunidades de participação dos estudantes nesta edição.
“Foi um evento muito bem organizado, com novas modalidades, proporcionando mais oportunidades de participação aos nossos estudantes. É muito importante ver a Prefeitura investindo no esporte e incentivando nossos jovens. O JEM 2026 foi um sucesso!”, declarou.
Inclusão no esporte
Para o prefeito, o evento vai além dos resultados das disputas e representa uma oportunidade de aprendizado e formação para os jovens do município.
“O JEM é muito mais do que uma competição esportiva. É um momento de integração, aprendizado e formação dos nossos jovens. Ficamos muito felizes em ver centenas de estudantes participando desta edição, representando suas escolas e vivenciando os valores que o esporte ensina, como respeito, disciplina, união e superação. Neste ano, tivemos também um avanço muito importante com a participação, pela primeira vez, de pessoas com deficiência, reforçando que o esporte deve ser para todos”, destacou.
Jonas Dico também agradeceu aos estudantes, professores, equipes escolares e profissionais que participaram da organização da competição. O prefeito afirmou que a administração municipal pretende dar continuidade às ações de incentivo ao esporte e ampliar as oportunidades destinadas às crianças e aos adolescentes de Três Rios.
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