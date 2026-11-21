Jogos Estudantis Municipais de Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Jogos Estudantis Municipais de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 21/11/2026 19:19

A edição de 2026 dos Jogos Estudantis Municipais (JEM) chegou ao fim nesta quarta-feira (18), em Três Rios , após quatro semanas de competições. Ao todo, 2.250 estudantes de 26 escolas do município participaram do evento, que contou com disputas em dez modalidades esportivas, além das provas de natação. Durante a programação, foram realizados 253 jogos.

Os participantes foram distribuídos em quatro categorias, do Sub-10 ao Sub-16, nos naipes masculino e feminino. Além de promover a prática esportiva, a iniciativa buscou estimular a integração entre as unidades de ensino e proporcionar aos alunos experiências de convivência, disciplina e trabalho em equipe.



Durante as semanas de competição, familiares e amigos também marcaram presença nas arquibancadas para acompanhar as partidas e incentivar os estudantes. Entre os torcedores estava Michele Saiol, mãe de um dos participantes, que ressaltou a importância do contato das crianças e dos adolescentes com o esporte desde os primeiros anos.



“É muito importante essa iniciativa de incentivar o esporte na vida das crianças e dos adolescentes. Estou sempre presente, na torcida, acompanhando e incentivando”, afirmou.



O professor de Educação Física Nei Ramos também avaliou positivamente a realização do evento. Segundo ele, a inclusão de novas modalidades ampliou as oportunidades de participação dos estudantes nesta edição.



“Foi um evento muito bem organizado, com novas modalidades, proporcionando mais oportunidades de participação aos nossos estudantes. É muito importante ver a Prefeitura investindo no esporte e incentivando nossos jovens. O JEM 2026 foi um sucesso!”, declarou.

Inclusão no esporte

Um dos principais destaques dos Jogos Estudantis Municipais deste ano foi a participação inédita de estudantes com deficiência. A iniciativa, solicitada pelo prefeito Jonas Dico, ampliou o alcance da competição e reforçou a proposta de garantir oportunidades de participação por meio do esporte.



Para o prefeito, o evento vai além dos resultados das disputas e representa uma oportunidade de aprendizado e formação para os jovens do município.



“O JEM é muito mais do que uma competição esportiva. É um momento de integração, aprendizado e formação dos nossos jovens. Ficamos muito felizes em ver centenas de estudantes participando desta edição, representando suas escolas e vivenciando os valores que o esporte ensina, como respeito, disciplina, união e superação. Neste ano, tivemos também um avanço muito importante com a participação, pela primeira vez, de pessoas com deficiência, reforçando que o esporte deve ser para todos”, destacou.



Jonas Dico também agradeceu aos estudantes, professores, equipes escolares e profissionais que participaram da organização da competição. O prefeito afirmou que a administração municipal pretende dar continuidade às ações de incentivo ao esporte e ampliar as oportunidades destinadas às crianças e aos adolescentes de Três Rios.